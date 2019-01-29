 研究：公民社会压力山大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.02.2019

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时政风云

研究：公民社会压力山大

一项新的研究调查显示，越来越多的国家限制如言论和集会自由等公民基本权利。全球各地的非政府组织也指出，其工作日益受到各类国家机构的限制。这一趋势已经波及到匈牙利这样的欧洲国家。

China Propaganda l Polizist mit Megaphone (Getty Images/AFP/F. J. Brown)

资料照片：警察在天安门附近维持秩序

（德国之声中文网）根据新一期"公民社会地图"，全球仅有2.82亿人生活在所谓的"开放国家"，即抗议示威权受到保护、媒体能自由报道、专制受到批判的国家，这占全球总人口的4%。而20亿人生活在"封闭国家"，占全球人口的27%。

这一由新教人道援助组织"给世界面包"（Brot für die Welt）发布的研究报告，是以公民社会网络Civicus及其各国全球伙伴组织搜集的数据为基础编纂而成的。它将196个国家分为5个类别：开放、基本开放、受限制、受压制、封闭。

Infografik Atlas der Zivilgesellschaft DE ***Sperrfrist: 6.2. 2019 um 10.30 Uhr CET***

图示：从上到下分别是开放、基本开放、受限制、受压制、封闭五类社会在全世界人口中所占的比例

DW.COM

根据福音教援助组织“世界都有面包”的公民社会自由度最新调查报告，全世界每8个国家中就有7个国家的政府对记者、维权人士、政治活动家和非政府组织采取压制措施。全球只有2%的居民享有充分的自由。 (31.01.2018)

中共中央总书记习近平在中共十九大上宣布中国进入了一个"新时代"，不过人权活动人士则对此不以为然，他们认为北京方面会继续打压公民社会。 (27.10.2017)

德国柏林邵宾纳剧团演出的《人民公敌》，在中国 “因舞台技术原因”停演。时评人长平认为，用强制的奴化教育替代自由的公共空间，天生的公民长成了任人收割的“韭菜”。 (13.09.2018)

"公民社会受到的压力在增大，在这一全球性的趋势下，欧洲也不是例外"，"给世界面包"的主席费尔克鲁格-维策尔（Cornelia Füllkrug-Weitzel）表示，形势十分严峻，对公民权利的大幅限制是"民主危机的一个表现"。

"公民社会地图"将45个国家列为"开放国家"，其中包括德国、澳大利亚、加拿大、瑞典、哥斯达黎加和台湾。而23个"封闭国家"包括埃及、中国、朝鲜、沙特、阿联酋和刚果民主共和国。内战国家也门和叙利亚也属于这一类。

去年首次发表的"公民社会地图"中，仅有22个国家被列为开放国家。不过报告指出，此次数量翻番并不是因为那么多国家突然表现出色，而是由于数据分析标准的改变。被列为"开放"的国家并非完美无缺，而只是在特定的公民权利方面达到了最基本标准而已。"公民社会地图"的第一版因其"开放国家"的分类标准被指不够合理而受到批评。

费尔克鲁格-维策尔呼吁德国政府，在全球范围致力于公民社会自由发展和保持行动能力。"给世界面包"认为，同时应利用外交途径、经济和贸易关系来促进各国公民社会的发展，而德国应该为保护人权以及人权卫士做出更多努力。

叶宣/达扬（天主教通讯社）

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