研究：公民社会压力山大

（德国之声中文网）根据新一期"公民社会地图"，全球仅有2.82亿人生活在所谓的"开放国家"，即抗议示威权受到保护、媒体能自由报道、专制受到批判的国家，这占全球总人口的4%。而20亿人生活在"封闭国家"，占全球人口的27%。

这一由新教人道援助组织"给世界面包"（Brot für die Welt）发布的研究报告，是以公民社会网络Civicus及其各国全球伙伴组织搜集的数据为基础编纂而成的。它将196个国家分为5个类别：开放、基本开放、受限制、受压制、封闭。

图示：从上到下分别是开放、基本开放、受限制、受压制、封闭五类社会在全世界人口中所占的比例

"公民社会受到的压力在增大，在这一全球性的趋势下，欧洲也不是例外"，"给世界面包"的主席费尔克鲁格-维策尔（Cornelia Füllkrug-Weitzel）表示，形势十分严峻，对公民权利的大幅限制是"民主危机的一个表现"。

"公民社会地图"将45个国家列为"开放国家"，其中包括德国、澳大利亚、加拿大、瑞典、哥斯达黎加和台湾。而23个"封闭国家"包括埃及、中国、朝鲜、沙特、阿联酋和刚果民主共和国。内战国家也门和叙利亚也属于这一类。

去年首次发表的"公民社会地图"中，仅有22个国家被列为开放国家。不过报告指出，此次数量翻番并不是因为那么多国家突然表现出色，而是由于数据分析标准的改变。被列为"开放"的国家并非完美无缺，而只是在特定的公民权利方面达到了最基本标准而已。"公民社会地图"的第一版因其"开放国家"的分类标准被指不够合理而受到批评。

费尔克鲁格-维策尔呼吁德国政府，在全球范围致力于公民社会自由发展和保持行动能力。"给世界面包"认为，同时应利用外交途径、经济和贸易关系来促进各国公民社会的发展，而德国应该为保护人权以及人权卫士做出更多努力。

叶宣/达扬（天主教通讯社）