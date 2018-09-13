 研究：全球贫富差距缩小 | 经济纵横 | DW | 15.01.2019

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经济纵横

研究：全球贫富差距缩小

发展中国家与发达国家的收入差距缩小，让全球收入更为平等。不过，各个国家内部的不平等却在加剧。两位瑞典学者对1970-2018年的数据进行了分析。

China Kind von Migranten auf Müllhalde in Guiyang (picture-alliance/dpa/Scanpix/Statoil Hydro)

贵阳的拾荒儿童

（德国之声中文网）这份研究的主要发现是，1970-1990年代，全球收入不平等的程度保持稳定，2000-2010年代，不平等程度有所减少。

报告称，2018年，全球收入的基尼指数比1970年降低15点，降幅约四分之一。基尼指数100点意味着收入绝对不平等，0点意味着绝对平等。

报告的作者之一、巴黎经济学院教授瓦尔登施特罗姆（Daniel Waldenström）向德国之声表示，全球收入更平等的主要原因是，发达国家与发展中国家之间的收入相互靠近。特别是，中国与印度的农业及低技能工人的收入上升。与此相对立的，欧美高收入职业的收入进一步增长，仅起到轻微的抵消作用。

不过，报告也写到，同期，各个国家内部的不平等加剧：在各国之间的不平等下降24个基尼点的同时，各个国家内部的不平等则上升9个点。

瓦尔登施特罗姆向德国之声表示，该研究的重点并非一个国家内部的不平等趋势，而是全球的不平等状况，也就是将全世界的劳动者作为一个整体来进行评估。

不过，他也表示，对于中国这样一个庞大的国家，在估算时有很大的不确定性。他引述过去对于中国的收入不平等状况的研究称，这些研究显示，在1990年代末、2000年代初，中国的收入不平等有轻微加剧，2000年代末和2010年代有轻微的减弱。不过，这些数据不包括资本收入，并且仅涵盖15-64岁的人（即不包括年老的退休者）。

根据欧洲经合组织的数据，德国的基尼指数不到30，从而低于经合组织的平均值（32点）。美国的基尼指数约为39。 大多数拉美国家如巴西以及许多非洲国家的不平等程度高得多，比如南非超过60点。根据世界银行的数据，中国的基尼指数为42（2012年）。中国官方的数字则是46.7（2017年）。

瓦尔登施特罗姆教授与瑞典乌普萨拉大学经济学者哈默（Olle Hammar）共同进行的这份研究，所使用的是"此前未曾采用过的数据"。其数据来源主要有二：一是瑞银（UBS）1970-2018年的"物价与收入"报告。自从1970年以来，瑞银每三年对全球总计89个城市进行一次数据采样，从而对总计19个职业的收入、工时和缴税收集信息。这涵盖了世界八成人口和95%的GDP。二是国际劳工组织（ILO）有关就业率的数据以及世界银行有关失业率和劳动人口的数据。

  • Blick von der Grohner Düne: Die Hochhaussiedlung gilt als eines der sozial schwachen Viertel in Bremen. Der Stadtstaat hat statistisch gesehen das höchste Armutsrisiko in Deutschland. Mehr als jeder Fünfte hier ist von Armut bedroht. Als arm gilt in Deutschland, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat.

    贫穷在德国是什么模样？

    高楼下的昏暗前景

    这里是不来梅的Grohner Düne区，据统计这里是全德国贫困风险最高的地方，有超过五分之一的人属于贫困人口。在德国，收入低于平均线60%的人，被视为贫困人口。

  • In Bremen gibt es drei Tafeln - Essensausgaben, die der Armut den Kampf angesagt haben. Zur Ausgabestelle Burg kommen täglich rund 125 Menschen. Alles, was der gemeinnützige Verein ausgibt, wurde vorher von Firmen, Bäckereien, Supermärkten oder Drogerien gespendet.

    贫穷在德国是什么模样？

    为“救济餐桌”做准备

    不来梅有三个为穷人提供的“救济餐桌”，膳食都靠公司、面包房、超市等捐赠。图片上，“救济餐桌”的工作人员正在为Burg“餐桌”做准备，每天有大约125人来这里。

  • Zu den Tafeln kommen Familien, Rentner, Migranten und Geflüchtete. Bremen ist ein multikultureller Ort, sagt Hannelore Vogel, eine der Organisatoren. Wir haben hier keine Spannungen. Bei der Tafel erleben wir eine Atmosphäre der Toleranz und der Dankbarkeit.

    贫穷在德国是什么模样？

    多元化的贫穷

    来“餐桌”的有个人，也有家庭；有德国退休人员，也有移民、难民。其中一个救济餐桌的负责人表示，不来梅是一个多元的城市，“没有紧张气氛，餐桌的气氛充满宽容和感激”。

  • Viele ehrenamtliche Helfer wie der 80-jährige Rentner Werner Dose engagieren sich bei der Bremer Tafel. Daneben helfen auch 1-Euro-Jobber und Praktikanten bei der Essensausgabe.

    贫穷在德国是什么模样？

    高龄志愿者

    在“餐桌”帮忙的很多都是志愿者——比如图上80岁的退休老人Werner Dose。此外，还有一些实习生和“一欧元工作”者。

  • In Halle ist der Leerstand im Stadtteil Halle-Neustadt nicht zu übersehen. Halle war zu DDR Zeiten sehr attraktiv. Mittlerweile beherrschen zerfallene Plattenbauten und leer stehenden Wohnungen das Stadtbild. Die Zahl der Arbeitslosen ist hoch und die Aussichten schlecht.

    贫穷在德国是什么模样？

    衰败的哈勒市

    位于德国东部的哈勒，曾经别具魅力，是民主德国的重镇。如今，这个城市日渐衰败。在哈勒新城，有很多闲置的破旧楼房。当地失业率很高，前景很差。

  • Kein Sportverein, keine Geburtstagsfeier, keine Nachhilfe - mehr als zwei Millionen Kinder leiden unter Armut und beinahe eins von sieben benötigt staatliche Hilfe. In Halle-Neustadt ist die Kinderarmut besonders hoch. Die Familie von jedem dritten Kind dort erhält soziale Unterstützung.

    贫穷在德国是什么模样？

    德国的“穷孩子”

    上不起课外辅导、办不起生日聚会、参加不起体育协会——德国有超过200万的“穷孩子”。在哈勒新城，儿童的贫困率更高，三分之一孩子的家庭都要依靠社会福利、社会救济。

  • In der Einrichtung Schnitte Ost werden etwa 50 Kinder zwischen sechs und 15 Jahren nach der Schule betreut. Wir wollen die Kinder weg von der Straße und auf einen geraden Weg bringen, sagt Bettina Schaper, die Leiterin. Vielen mangele es bereits an einem warmen Essen. Unsere Devise hier lautet: Es geht kein Kind hungrig nach Hause.

    贫穷在德国是什么模样？

    “不让孩子饿肚子”

    “Schnitte Ost”这个援助机构向大约50个孩子提供帮助。孩子的年龄在6至15岁之间。负责人说，“我们的座右铭是：不让孩子饿着肚子回家”。

  • Die Nachfrage steigt laut Koordinatorin Bettina Schaper kontinuierlich. Der Hauptanteil seien Kinder von Geflüchteten. Neben der Versorgung mit kostenfreien Mahlzeiten erhalten die Kinder dort Hausaufgabenbetreuung und können mit Gleichaltrigen zusammenspielen und den Alltag meistern. Zähne putzen lernen gehört manchmal auch dazu.

    贫穷在德国是什么模样？

    饭后要刷牙

    “Schnitte Ost”的负责人表示，对该机构的需求持续增加，很多孩子来自难民家庭。该援助机构除了提供免费餐饮外，也辅导孩子们的功课，提高他们的日常生活能力，其中也包括教孩子们刷牙。

  • In Berlin leben Schätzungen zufolge rund 6000 Menschen auf der Straße. Seit Jahren wächst die Anzahl Obdachloser in europäischen Großstädten. Etwa 60 Prozent der Wohnungslosen in Berlin sind Ausländer. Die meisten von ihnen kommen aus osteuropäischen Ländern.

    贫穷在德国是什么模样？

    流落街头

    在柏林，大约6000人流落街头，其中60%是外国人，他们大多来自东欧国家。在欧洲大城市，近年来流浪汉的人数持续增加。

  • Jörg ist gelernter Baumaschinist und lebt seit sechs Jahren auf der Straße. Bei einem Unfall verlor er sein Bein. Er beklagt sich über die wachsende Zahl Obdachloser in Berlin. Die Konkurrenz untereinander sei dadurch gestiegen. Sein größter Traum sei es, eines Tages wieder Schlagzeug zu spielen, so der 38-Jährige. Das hat mir immer richtig Spaß gemacht.

    贫穷在德国是什么模样？

    他的梦想

    Jörg是一名建筑机械师，38岁的他已经在街头生活6年了。他曾受过正规职业培训，然而在一次事故中失去了一条腿。他抱怨，柏林的流浪汉越来越多，互相之间的竞争更强了。他说，自己最大的梦想是有一天可以重新玩打击乐，“那真的让我很开心”。

    作者: Viola Röser


 

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