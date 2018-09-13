研究：全球贫富差距缩小

（德国之声中文网）这份研究的主要发现是，1970-1990年代，全球收入不平等的程度保持稳定，2000-2010年代，不平等程度有所减少。

报告称，2018年，全球收入的基尼指数比1970年降低15点，降幅约四分之一。基尼指数100点意味着收入绝对不平等，0点意味着绝对平等。

报告的作者之一、巴黎经济学院教授瓦尔登施特罗姆（Daniel Waldenström）向德国之声表示，全球收入更平等的主要原因是，发达国家与发展中国家之间的收入相互靠近。特别是，中国与印度的农业及低技能工人的收入上升。与此相对立的，欧美高收入职业的收入进一步增长，仅起到轻微的抵消作用。

不过，报告也写到，同期，各个国家内部的不平等加剧：在各国之间的不平等下降24个基尼点的同时，各个国家内部的不平等则上升9个点。

瓦尔登施特罗姆向德国之声表示，该研究的重点并非一个国家内部的不平等趋势，而是全球的不平等状况，也就是将全世界的劳动者作为一个整体来进行评估。

不过，他也表示，对于中国这样一个庞大的国家，在估算时有很大的不确定性。他引述过去对于中国的收入不平等状况的研究称，这些研究显示，在1990年代末、2000年代初，中国的收入不平等有轻微加剧，2000年代末和2010年代有轻微的减弱。不过，这些数据不包括资本收入，并且仅涵盖15-64岁的人（即不包括年老的退休者）。

根据欧洲经合组织的数据，德国的基尼指数不到30，从而低于经合组织的平均值（32点）。美国的基尼指数约为39。 大多数拉美国家如巴西以及许多非洲国家的不平等程度高得多，比如南非超过60点。根据世界银行的数据，中国的基尼指数为42（2012年）。中国官方的数字则是46.7（2017年）。

瓦尔登施特罗姆教授与瑞典乌普萨拉大学经济学者哈默（Olle Hammar）共同进行的这份研究，所使用的是"此前未曾采用过的数据"。其数据来源主要有二：一是瑞银（UBS）1970-2018年的"物价与收入"报告。自从1970年以来，瑞银每三年对全球总计89个城市进行一次数据采样，从而对总计19个职业的收入、工时和缴税收集信息。这涵盖了世界八成人口和95%的GDP。二是国际劳工组织（ILO）有关就业率的数据以及世界银行有关失业率和劳动人口的数据。