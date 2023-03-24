 研究：全球湖泊超过半数正在干涸 | 科技环境 | DW | 21.05.2023

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科技环境

研究：全球湖泊超过半数正在干涸

一项最新研究显示，全球变暖和人类消耗正在导致全球湖泊干涸。

南非开普敦Theewaterskloof水库

南非开普敦Theewaterskloof水库

（德国之声中文网）根据周四（5月18日）发表的一项研究，世界上超过一半的湖泊正在因干涸而缩小。一个国际研究小组在《科学》杂志上发表了他们的研究结果，发现其主要原因是全球变暖和人类活动。

地球上的水源中，只有大约 3% 是淡水。其中，天然湖泊和水库的淡水占了87%。该报告强调了对水资源管理解决方案的需求。

根据科罗拉多大学水文学家姚方方（ Fangfang Yao，音译） 领导的这项研究，自 1990 年代初以来，世界上的大型湖泊和水库已经缩减。专家小组表示，近三十年来，世界上一些重要的淡水资源以每年约 22 吉吨的累积速度流失。

"一半以上的流失主要归因于人类消费或气候变暖。"姚方方说，他指出气候变暖贡献了"其中的较大份额"。

研究人员还发现，降雨和径流的变化、沉积作用和温度升高导致全球湖泊水位下降。

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30年的湖泊变化数据

该研究团队测量了世界上近 2,000 个湖泊和其他水体的水位变化，并根据 1992 年至 2020 年间收集的卫星数据编制了报告。

在美国，米德湖在28年期间流失了三分之二储水。

该研究还发现，不可持续的人类消耗导致湖泊干涸，包括中亚的咸海和中东的死海。阿富汗、埃及和蒙古的湖泊受到气温上升的影响，导致地表蒸发率增加。

科学家表示，有必要将全球变暖控制在1.5°C以内，以避免气候变化带来的严重后果。目前全球正在以大约 1.1°C的速度变暖。

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    作者: Nele Jensch


（德新社、路透社）

 

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