研究：全球多数人不信任特朗普世界政治决定

（德国之声中文网）根据该项研究结果，全球范围内只有29%的接受询问者对特朗普在全球政治领域作出正确决定有信任感；64%的人毫无信任感；7%的表示"我不知道"。这样，从平均值看，这位美国总统得到的评价比被询问者对大多数其他国家政府领导人的评价为低。

研究结果显示，联邦德国总理默克尔在全球享有最大信任感：46%的接受询问者称，相信默克尔在全球政治上会作出正确决定。法国总统马克龙位居第二（41%），俄罗斯总统排名第三（33%）。

比特朗普还糟的是中国主席习近平。只有28%的人表示会信任此人的世界政治决定。不过，特别表示不信任他的人数仍少于特朗普：43%的人对习近平持负面看法，23%的人表示"我不知道"。

乌克兰人信任特朗普？

不过，鉴于国别不同，人们的回答也不同，因此，所获得的中间值只能相对显示这位美国总统的形象。在美国的近邻墨西哥，只有8%的人对他的世界政治决定有信任感；在英国，几乎有三分之一的人信任这位美国总统的能力；在其它西欧各国，情形便差得多。比如，只有13%的德国人信任特朗普的世界政治决定。

特朗普的形象在菲律宾最佳，在那里，几乎有四分之三的人表示，对他的世界政治决定有信任感；在以色列，比例为71%；在波兰，持这一态度的人略过一半。

来自乌克兰和俄罗斯的调查结果多少令人惊讶：44%的乌克兰人称信任这位美国总统的世界政治决定，是俄罗斯的两倍以上，尽管有报道称特朗普曾扣压近4亿美元的对乌军援拨款，该拨款对乌克兰抵抗俄罗斯有决定性意义。

对此，皮尤中心副主任普希特尔（Jacob Poushter）在接受德国之声采访时解释说，相关的询问是在特朗普与乌克兰总统泽伦斯基的通话曝光之前进行的。他指出，"看法应时而变"，尤其是在发生了通话记录稿被公布这样的重大政治事件发生之后，记录稿显示，特朗普在通话时对乌克兰施压。普希特尔指出，随着总统的更替，相关数字也大幅生变，比如，在奥巴马总统任期结束后，在众多西欧国家，人们对美国总统的信任感大大减少。

反对关税，赞同缓和与朝鲜关系

在该项调查中，受调查者也被问及对这位美国总统的若干政治动议的看法。特朗普加征关税的决定得到的评价最差，全球68%的接受询问者反对此举；一半以上的人对美国政府的严苛移民政策持负面看法。

与之相对，华盛顿主动争取改善与朝鲜关系的立场获积极评价。特朗普是同朝鲜领导人会面的首位美国总统。他曾多次面晤金正恩，谈判朝核问题。全球41%的接受询问者对此看法积极，36%的人反对谈判。

多数受访者负面评价美国退出与伊朗的核协定。在当前国际局势的大背景下，这一调查结果尤为引人注意。在与伊朗不断加剧的冲突中，特朗普总统一再强调，该协议对美国如何糟糕、给了德黑兰过多的自由空间。然而，全球范围52%的接受询问者认为，2018年美国退出国际社会与伊朗签署的核问题协议是一个糟糕的决定。

总体而言，除若干例外，特朗普总统在全球的形象欠佳。不过，生活在世界各个角落的接受询问者都能在美国总统和美国之间作出区分：54%的人对美国持正面看法。普希特尔就此表示，"涉及美国形象，虽说现任总统是个重要因素，但绝非唯一因素……对一个国家的形象重要的还有其它因素，例如，经济力、大众文化、对人权的尊重。"