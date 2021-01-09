 研究：全球农药使用量剧增 对人和自然损害加大 | 科技环境 | DW | 16.01.2022

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科技环境

研究：全球农药使用量剧增 对人和自然损害加大

根据周三（1月12日）在柏林公布的名为《2022 农药地图》（ "Pestizidatlas 2022"）的一项研究报告，全球农药使用量自 1990 年以来增长了 80%。，农业区附近水域农药污染尤其严重。

Indien | Anwendung von Pestiziden

印度菜农大量使用农药

（德国之声中文网）该研究报告指出了杀虫剂对生物多样性的“致命影响”，以及全球范围内的大量人类中毒事件。  

《2022 农药地图》由接近绿党的海因里希·伯尔基金会（ Heinrich-Böll-Stiftung ）、联邦环境与自然保护联盟 (BUND) 和德国农药行动网络 (PAN Germany)联手出版。这些组织要求联邦政府减少使用并禁止剧毒杀虫剂、不再允许出口被欧盟禁止的农药。. 

根据该报告，欧盟的农药使用量年约35万吨，处于较高水平。在德国，农药年销售量为 3.5万吨。根据该项研究，与处女地相比较，以常规手段耕种的田地只有 3% 的植物物种多样性，而在有机耕地中，比例为 53%。 

该研究报告指出，全球农药使用量的增加导致农药中毒事故增加。据保守计算，亚洲每年约发生 2.55 亿起中毒事故；非洲超过 1 亿起；欧洲约为160 万起。  

Nicaragua | Krankheiten nach Pestizideinsatz

在尼加拉瓜，不明慢性肾病患者增加。一些科学家认为，大量使用农药以及高温下长时间劳作是引起该疾病的主要原因。

海因里希·伯尔基金会董事翁米西希（ Barbara Unmüßig ） 指出，每个季节，对苹果喷洒农药最多可达 30 次，葡萄 17 次，马铃薯 11 次。尤其是在巴西、阿根廷和巴拉圭等生物多样性丰富的国家，自大规模引进转基因大豆以来，除草剂的使用量急剧增加。她批评说，这“以荒唐的方式背离了关于在基因工程的帮助下显著减少农业毒素的承诺”。  

德国联邦环境与自然保护联盟主席邦特（ Olaf Bandt ）强调，密集使用杀虫剂会导致大量有益昆虫死亡，从而需要更多杀虫剂。他还指出，使用高效新烟碱类物质还会导致野蜂死亡。  

（天主教通讯社） 

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