研究：儿童感染新冠病毒的比例低于父母

（德国之声中文网）幼儿园和学校暂时关门，给德国的家长们带来不少难题。许多家庭还有企业雇主也都需要很多调整。

巴登符腾堡州一项新的研究则似乎发出了信号：孩子们感染新冠病毒的可能性或许低于他们的父母。

乌尔姆大学医院儿科主任德巴廷（Klaus-Michael Debatin）表示，由此可见，孩子们并非大规模传染的推动者。研究者在斯图加特公布了调查结果。

至于为什么会有这一现象，德巴廷说尚不能解释。可能的原因是，孩子们可供病毒附着的受体比较少，鼻咽部的免疫系统更强，所拥有的具有重要免疫功能的T细胞更强。

另外值得注意的是，孩子们的感染反应并不像成人那样严重。“或许我们可以从孩子们身上学到一些有助于治疗的东西”，德巴廷说。

此项研究共对5000名无症状者进行了新冠病毒和抗体检测。这5000人中包括2500名儿童和他们父母双方中的一位。这项研究迄今尚未发表在专业期刊上。

萨克森州一所小学复课后

调查时间是4月22日-5月15日。只有一对父子（母子）在此期间处于被感染状态。共有64人检测出有抗体，而此前基本无症状，所占比例为1.3%。这64人中有45名成人和19名儿童。

海德堡大学医院传染病学中心发言人克罗伊斯里希（Hans-Georg Kräusslich）则指出，这项研究并未调查儿童的传染力有多强。也不能确认父子（母子）感染是谁传染了谁。

巴登符腾堡州州长克莱持曼（Winfried Kretschmann）认为，该结果证实了放松限制措施是正确的。他说，逐步开放幼儿园和小学是符合学术研究结论的。

参加此项调查的是弗莱堡、海德堡、图宾根和乌尔姆大学医院。研究规模据称是此种类型中世界范围内最大的之一。

斯图加特日报网报道则提醒说，对于儿童感染新冠病毒的风险，目前尚无统一的研究结论。