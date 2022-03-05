研究：俄罗斯在贸易战中的损失会远大于西方

（德国之声中文网）德国基尔世界经济研究所（ IfW）和奥地利经济研究所（Wifo）周四（3月3日）发表一项研究报告指出，若发生贸易战，从长期来看俄罗斯经济受到的打击将更大。研究报告撰稿人之一、基尔研究所研究员桑德坎普（Alexander Sandkamp）指出，短期内美国及其盟友虽也可能部分受到严重打击，但远景上，其年度经济总量只会因此减少约0.17%。

损失分配不均的最大原因在于俄罗斯经济分量较轻：美、欧对俄贸易的重要性远大于俄对美欧的重要性。以2020年为例，欧盟在俄罗斯外贸中的占比为 37.3%，而俄在欧盟外贸中的占比仅为 4.8%。若将欧洲内部贸易计算在内，则俄所占份额还会明显下降。

奥地利经济研究所董事费尔伯迈尔（Gabriel Felbermayr）表示， “制裁通常在短期内产生经济影响，无政治影响。而一旦长期且大范围实行，则有可能加大其政治影响潜力。”他称，随着国际贸易适应阶段结束，俄罗斯将明显处于弱者地位，“盟国的损失则有限”。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 科技企业 脸书母公司Meta、Alphabet旗下的谷歌和YouTube宣布，禁止俄罗斯官媒在其平台上投放广告。苹果公司除了宣布在俄罗斯停用Apple Pay以外，也暂停在俄罗斯境内所有的产品销售业务。而台湾的芯片制造商台积电则表示，将遵守政府法规，暂停向俄罗斯供货。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 文化娱乐 欧洲的年度音乐盛会「欧洲歌唱大赛」在官方网站上宣布，本届赛事将不接受俄罗斯参赛。串流平台Netflix拒绝俄罗斯要求「免费播出俄罗斯新闻频道和娱乐频道」。另外，电影大厂迪士尼、华纳兄弟也宣布，暂停在俄罗斯上映新的电影和戏剧。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 体育 国际足联（FIFA）和欧洲足联（UEFA）联合宣布禁止俄罗斯国家队、俱乐部球队参加两联盟旗下所有比赛。国际冰球协会也取消俄罗斯参加各级冰球赛事的资格。国际奥委会（IOC）建议禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加比赛。运动品牌大厂Nike以「无法确保能向顾客交付商品」为由，暂停俄罗斯官网出货，而Adidas也宣布暂停与俄罗斯足协的合作。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 食品 美国、加拿大、澳大利亚和芬兰等国家已有部分地区和店家停止销售俄罗斯产的伏特加酒。丹麦最大的零售商Salling Group也撤下了所有俄罗斯商品，包含伏特加和巧克力。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 金融 Visa和Mastercard已将多家俄罗斯金融机构从其网络中屏蔽。此外，环球银行金融电信协会（SWIFT）将7家俄罗斯银行逐出该系统，此举将导致俄罗斯无法顺利与国外银行进行转帐业务。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 运输交通 欧洲国家已对俄罗斯飞机关闭了的领空，世界上最大的航运公司Maersk也暂停了进出俄罗斯的集装箱运输业务，但食品、医疗和人道主义用品除外。福特、沃尔沃、通用、大众等汽车品牌皆宣布暂停在俄罗斯的销售。宝马公司表示，正在停止俄罗斯当地的生产和汽车出口。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 能源 能源巨擘壳牌（Shell）宣布撤出在俄罗斯的所有业务；英国石油（BP）宣布将出售俄罗斯国营石油公司近两成持股。法国石油和天然气集团道达尔（Total）表示，它将不再为俄罗斯的新项目提供资金。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 国际社会 最早对俄罗斯进行制裁國家之一，美国限制了许多科技硬件的对俄出口，包括计算机、电信、航空和航海设备等。此外，美、英和欧盟皆把俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）纳入制裁名单，冻结其资产。而长期保持中立国身份的瑞士也宣布完全采用欧盟对俄制裁的手段。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 动物组织 猫科动物国际联合会（FIFe）在官方网站上发布声明，宣布自3月1日起，下属的各国分会应停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关的机构参加该组织举办的展会和比赛。



不过，模拟计算显示，在盟国中，损失分配亦极不均衡：东欧国家受到的影响会大得多：立陶宛（- 2.5%），拉脱维亚（-2.0%），爱沙尼亚（-1.1%）；德国和奥地利的年均国内生产总值则将仅损失 0.4%或 0.3%，美国更只是 0.04%。

根据该研究报告，作为冲突的结果，俄罗斯可能会扩展与中国等国家的贸易，尤其是增加对这些国家的出口。2020 年，对华出口占俄出口总额的14.6%，但仅占中国进口总额的2.8%。该研究报告得出的另一结论是：模型显示，中国实际收入年均将仅增长0.02%， “所以，在经济上，中国将不会是危机的大赢家”。



（德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。