研究：使用药用大麻漱口水预防新冠病毒？

（德国之声中文网）为了找到预防新冠病毒的疫苗或者治疗药物，研究人员们同时在传统和非传统两条道路上探索。

他们研究了现有的候选药物，例如为最初治疗埃博拉病毒感染开发的瑞德西韦。在德国，新冠病毒疫苗的首批临床试验使用的是为癌症免疫疗法开发的候选药物。

吸烟会对肺部造成损伤，新冠病毒也可能通过肺病而夺命，但是法国的一项研究表明，通常经由吸烟获取的尼古丁可以保护人们免受新冠病毒的侵害。

现在，又有来自加拿大的一项研究发现，精神活性药物大麻的某些菌株也可能增加人们对新冠病毒的抵抗力。实际上，如果这项研究能够得到证实，看起来大麻的作用与尼古丁相似。

莱斯布里奇大学生物学教授科瓦尔查克（Igor Kovalchuk）在给德国之声的电邮中说："发现大麻对新冠病毒的疗效来自我们对关节炎、克罗恩氏病、癌症和其他疾病的研究。"

关上新冠病毒进入人体的"闸门"

与尼古丁对新冠病毒的作用一样，研究者认为某些大麻菌株可以降低该病毒进入肺部安营扎寨、繁殖和扩散的能力。

在学术网站preprints.org上，科研人员可以发表未经同行评审的论文。科瓦尔查克教授和同事在这里发表的研究称，他们特别开发的大麻菌株能够有效地阻止新冠病毒进入人体。

新冠病毒需要一个"受体"才能进入人体，该受体被称为血管紧张素转换酶2（ACE2）。该项研究称在肺组织、口腔及鼻粘液、肾脏、睾丸和胃肠道中发现了ACE2。

大麻疗法的原理是，通过调节人体"闸门"中的ACE2水平，可以降低对病毒的敏感性或脆弱性，从根本上减少感染的风险。

科瓦尔查克说："如果人体组织上没有ACE2，病毒将不得其门而入。"

莱斯布里奇大学生物学教授科瓦尔查克（Igor Kovalchuk）经营着一家名为Inplanta BioTechnology的生物技术公司

药用大麻并非"街头大麻"

一些科研人员认为，药用大麻可能有助于治疗从恶心到痴呆症的一系列疾病。但是药用大麻并非用来娱乐消遣的大麻。

普通的或者园林种植大麻（或者被称为街头大麻）中，含有精神活性最强的大麻素--四氢大麻酚（THC）。

总部位于加拿大阿尔伯塔省的莱斯布里奇大学的这些研究人员研究的是大麻中的另外一种主要化学物质--具有消炎作用的大麻二酚（CBD）。

他们开发了800多种具有高CBD含量的大麻新品种，并确定了其中13种提取物可以调节人体内ACE2的水平。

科瓦尔查克教授说："我们开发的大麻品种具有较高的CBD含量或均衡的CBD / THC含量，即便给予更高的剂量，人们也不会因THC的精神活性而损害健康。"

难以找支持大麻研究的资金

科瓦尔查克教授和和哈德逊（Darryl Hudson）博士共同经营着一家名为Inplanta BioTechnology的生物技术公司。哈德逊从圭尔夫大学（University of Guelph）获得博士学位，这是加拿大另一所研究大麻素在医学中应用的机构。

哈德逊说，找到支持大麻素研究的资金"仍然很困难"。在其他国家也是如此。

英国的一些研究人员说，这可能是因为公众和政界人士对药用大麻存在误解，甚至可能担心人们像那些想尽一切办法获取大麻的瘾君子一样染上毒瘾或者进行自我治疗。 这些研究人员说，厘清信息避免危言耸听至关重要。

伦敦国王学院（King's College London）的大麻素和痴呆症专家阿尔伯汀（Chris Albertyn）表示："鉴于社会和政界对药用大麻的戒备，研究人员在传播研究结果时必须格外小心。"

阿尔伯汀认为，避免误解的最好途径是让研究方法公开透明。 他说："在这种情况下，来自加拿大的最新研究只是揭示了大麻素的一种潜在的治疗性作用机制，但是还需要通过设计完善、可靠的临床试验予以测试和验证，才能得出任何有意义的临床结论。"包括经预注册的临床试验方案和分析方法，在开放存取期刊上发表，与安慰剂一起进行双盲对照试验以及临床学术界严格、独立的同行评审。

使用药用大麻漱口水？

问题在于，如果没有足够的资金支持和进一步的研究，人们对大麻素所知甚少。

科瓦尔查克教授在电邮中说："但是现在人们的兴趣极大。"他强调说，"潮流来了。" 他和同事共同发表的文章说，即使有效的提取物也尚需大规模验证，但它们可能会成为治疗新冠病毒感染的 "安全补充"。请注意，和其他治疗方法一起。

因此，一旦通过大规模验证之后，药用大麻就可以研发成为"易用预防性治疗"，例如用于临床或者家庭使用的漱口水或咽喉含液。

作者：Zulfikar Abbany