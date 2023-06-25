 研究：今年第一季度德国汽车对中国出口暴跌26% | 经济纵横 | DW | 25.06.2023

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经济纵横

研究：今年第一季度德国汽车对中国出口暴跌26%

据德国经济研究所的一份研究，今年第一季度，德国向中国出口的机动车和部件同比下降26%。

大众上海工厂资料图片

大众上海工厂资料图片

（德国之声中文网）去年，德国向中国出口的汽车和发动机在德国对中国的总出口中所占比例高达20%。

据德国经济研究所的一份新的研究，今年第一季度，德国向中国出口的机动车和部件同比下降26%，德国第一季度对中国总出口额的减少几乎一半要归因于这一大滑坡。据德国联邦统计局5月发布的数据，今年第一季度，德国对中国的出口同比下滑12%，为241亿欧元。

德国经济研究所的报道指出，鉴于中国在电动汽车方面的强劲追赶，这一趋势有可能是德国对中国出口长期走弱的开始，“以前的优势越来越有可能变成劣势”，德国对华出口的前景可能会进一步暗淡。

目前在中国售出的汽车中，约有四分之一已经是电动汽车。但德国品牌迄今为止在电动汽车的竞争中处于劣势。

上海已成电动之城

大众汽车集团在中国汽车市场占据了20多年的主导地位，但随着中国本土电动汽车制造商拓展市场份额，大众汽车在中国的市场份额在缩水。据IT之家今年4月的报道，终端上险量显示，2023年一季度比亚迪乘用车累计上险量超越一汽大众和上汽大众的总和，正式登顶中国汽车销量第一品牌。

德国《商报》也报道，据数据服务提供商 Marklines 的数据和来自中国的当前保险数据，今年第一季度，中国比亚迪集团的销量比大众公司多出约 13,000 辆。比亚迪总共售出约 441,000 辆汽车，相当于比上一年增加了 68%。大众汽车的交付量下降了14%，至428,000 辆。大众汽车集团5月4日公布的数据显示，今年第一季度，大众汽车集团在华交付量下降了14.5%。其中，在华纯电动车交付量为2.15万辆，同比下滑25.4%。

据大众汽车集团（中国）发布的数据，该集团2022年在中国市场交付量为318万辆，同比下降约4%，市场份额15.1%。

（综合报道）

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