研究人员：氯喹对新冠病毒无效

（德国之声中文网）医学杂志《柳叶刀》刊登的一篇对大量数据的分析文章证实了一些较小规模研究的结果。美国和瑞士专家们在《柳叶刀》上报道说，研究显示，疟疾药物羟氯喹（Hydroxychloroquin）或氯喹可能不适合用于治疗新冠病毒COVID-19，相反，这些药物还可能提高死亡率并导致产生更多心律失常。专家们分析了9. 6万病人的数据，其中近1.5万人单一用药，或与某种抗菌素并用。

尤其是羟氯喹与某种抗菌素并用结果糟糕：根据该项研究结果，以此方法治疗的每四名患者中，就有一人死亡，而在没有用药的患者群中，每11人中只有1人不治；一定特定的心律失常现象也频繁出现，与没有用药患者群的比例是8%对0.3%。

亟需做更多研究

该科学家团队考虑到了众多可能的影响因素，其中包括患者年龄或糖尿病或心脏病等前期病史，但不能绝对排除尚有某些未及考虑的导致对照组别产生不同结果的因素。

报告共同执笔人之一的苏黎世大学医院的卢施茨卡（Frank Ruschitzka）指出，正因此，亟需进行对这些药物的有控临床研究。他表示，他们所做的这一研究结果显示，这些药物改善新冠病毒感染过程的机会相当微小。此前，一些较小规模的研究也得出了相同结果。

特朗普和博尔索纳罗出洋相

美国总统曾多次吹嘘羟氯喹是神药，称之为"上帝的礼物"。他称，他本人在过去两周服用了这种药，作为预防，保护自己不被新冠感染。

在巴西，根据总统的博尔索纳罗的指示，官方正式建议使用该药治疗新冠病人。该国卫生部在一份最新版本医护人员指南中通报说，该药也可以开给只有轻微症状的患者，前提是，当事人必须在一份声明上签字，说明自己被告知了可能会有的副作用。

尤其是氯喹会带来众多副作用，例如恶心、呕吐、皮疹，以及神经、心脏和视力障碍。类似的羟氯喹易于被人体接受，也被用来治疗风湿病、皮肤结核病和自身免疫性疾病红斑狼疮。

凝炼／任琛（德新社、法新社）