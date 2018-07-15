研究人员成功培育濒临绝种犀牛

（德国之声中文网）今年三月，世界上最后一头雄性北方白犀牛"苏丹"在肯尼亚去世。这一曾广泛分布在中非和东非地区的亚种目前仅剩两头雌性犀牛，皆为“苏丹”的后代，但不具生育能力。不过，现在有个好消息是，这种濒临绝种的哺乳动物将能继续繁衍下去。

德国莱布尼茨动物园和野生动物研究机构(IZW)的研究团队通过将北方白犀牛的精液与南方白犀牛的卵细胞结合，成功培育出该种杂交犀牛胚胎。

尽管这样的胚胎不能产出纯种的北方白犀牛，但研究人员成功进行了20多次类似实验，希望以此表明，培育出白犀牛胚胎是有可能的。

德国研究团队培育出的杂交犀牛胚胎

找南方白犀牛当代理孕母

研究团队在新一期的专业杂志《自然通讯》发表这项研究结果。

今年秋天，他们计划从那两头仅存但不具生育能力的雌性北方白犀牛身上取得卵细胞，然后将受精的胚胎放入代孕的南方白犀牛内，以培育出纯正的北方白犀牛。目前还有超过两万头野生南方白犀牛。

研究人员在进行育种时遇到的问题是，这些经过冷冻的精液质量可能不高。尽管如此，它们还是成功于卵细胞内注射精子。这种技术的专业术语叫作"卵胞浆内单精子注射"（ICSI）。

一家意大利专门负责牛和马的育种公司协助该团队进行研究。这种技术同样被运用在人类的医疗上。

世界上最后两头雌性北方白犀牛

成果仍无法保证

至于是否能靠这样的方式培育出健康的犀牛宝宝，并实现该物种的长期延续，目前仍没有明确的答案。配种精液仅来自几头雄性犀牛，因此北方白犀牛的后代基因多样性将受到局限，在健康和生存能力方面也可能比较差。

这些培育出来的犀牛可能无法在大自然的环境中生存，需要在动物园里得到照料和喂养。

因此，研究团队同时致力于干细胞技术的研究，从保存下来的犀牛体细胞中生成精液及卵细胞。

然而，目前仍无法确保研究的成果。如同克隆一样，这种无性繁殖技术也可能会导致先天性残疾和死亡。科学家曾尝试用类似方式"复活"在2000年绝种的比利牛斯高地山羊，但一只小羊刚出生几分钟便因肺部发育不全而死亡。

陈闵榕／达扬（德新社）