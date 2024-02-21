研究：乌克兰战争让德国经济损失数千亿欧元

（德国之声中文网）德国经济研究所（DIW）的所长，著名经济学家马塞尔·弗拉彻（Marcel Fratzscher）在接受《莱茵邮报》采访时表示：“乌克兰战争进行两年后，给德国造成的经济损耗可能远超过2000亿欧元。”

他指出，尤其是高昂的能源价格让德国的经济增长在2022年下滑了2.5%，2023年以来再次下滑了相同的幅度。弗拉彻补充道，上述还只是直接的财政经济损失，而这场战争导致的“地缘政治和地缘经济冲突的升级，特别是与中国的摩擦”，还造成了更多的损失。其中出口企业受到的冲击尤其大。

乌克兰战争对出口导向型的德国经济造成的伤害是多重的：能源和前期产品成本暴涨；长期适应的供应链断裂；而这些因素对世界经济的冲击又影响了德国的外贸。

此外，与其他一些国家相比，德国的制造业在经济中占比较重及其对俄罗斯能源的依赖，在战争时期成为“软肋“。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



德国经济研究所的一项尚未发布的最新研究显示，乌克兰战争在2022年让德国蒙受了1000亿欧元的经济损失，2023年的损失扩大至1400亿欧元。

但研究者也指出，在过去这两年，新冠疫情对经济造成的负面后果仍没有完全消退，因此难以准确地界定疫情和战争分别产生的效应。

根据研究的估算，如果将2020年初以来新冠疫情和包括乌克兰战争、中东冲突等地缘政治因素叠加在一起，德国的经济损失了4个百分点的增长。由此造成的居民消费减少在2022年和2023年累计4000亿欧元。这相当于每个德国居民减少消费4800欧元。

弗拉彻补充说，乌克兰战争造成的负面影响对低收入者的冲击更大，因为他们承受的相对通货膨胀往往比高收入者高出两三倍。

(法新社、莱茵邮报)

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