研究：中國一帶一路救助貸款逾2千億美元

（德國之聲中文網）據週二（3月28日）發布的一份研究報告顯示，中國在2008年至2021年間，花費2400億美元援助22個發展中國家，但隨著越來越多國家難以償還用於建設「一帶一路」基礎設施的貸款，救助貸款 金額也在近年來飆升。

根據世界銀行、美國哈佛大學甘迺迪政府管理學院、AidData與德國基爾世界經濟研究院的報告，中國有近80%的救助貸款是在2016年至2021年間發放的，而貸款主要流向阿根廷、蒙古和巴基斯坦等中等收入國家。

中國已經向發展中國家提供數千億美元的基礎設施建設貸款，但自2016年以來，由於許多項目未能支付預期的財政紅利，貸款逐漸減少。

該研究報告作者之一、世界銀行前首席經濟學家萊因哈特（Carmen Reinhart）表示：「北京最終是在試圖拯救自家的銀行。這就是中國為什麼涉足高風險的國際救助貸款業務的原因。」

研究顯示，中國向陷入債務困境的國家提供的貸款，佔其海外貸款組合的比例，從2010年不到5%，飆升至2022年的60%。其中以阿根廷所獲得的資金最多，共有1118億美元，其次是巴基斯坦的485億美元，再來則是埃及的156億美元。

透過中國主要放貸機制之一，中國人民銀行的貨幣互換額度已提供1700億美元的救助融資，其中救助對象包括蘇里南、斯里蘭卡及埃及。研究指出，有些國家可能利用該制度刻意提高其外匯儲備數據。

報告表示，中國救助貸款的對象主要是中等收入國家，佔其貸款的五分之四，這已對中國銀行資產負債表構成風險，另一方面，低收入國家則獲得中國寬限期及延展期。

中國正與贊比亞、加納和斯里蘭卡等國進行債務重組談判，也因進程緩慢受到批評，中國則呼籲世界銀行與國際貨幣基金組織（IMF）也提供債務減免。目前中國已同意支持斯里蘭卡進行債務重整，斯里蘭卡也獲得了國際貨幣基金組織29億美元紓困金。

另外報告還提到，從中國手中獲得緊急救助的成本並不低。國際貨幣基金組織的典型救助貸款利率為2%，中國救助貸款的平均利率則為5%。

英國《金融時報》28日報導，據華盛頓智庫美國企業研究院（American Enterprise Institute）估計，中國從2013年至2021年，其「一帶一路」總交易額達8380億美元。

曾稱「一帶一路」為世紀計畫的中國國家主席習近平，去年底指出「一帶一路」面臨越趨複雜的國際環境，強調需加強控制風險、擴大合作。

外界普遍認為中國政府正朝更謹慎規模的「一帶一路2.0版」邁進。與此同時，據香港《南華早報》報導，鑑於擔憂陷入債務危機風險及中國影響力擴增，東南亞國家已出現防備中資的情況。

《金融時報》提到，中國貸款黑山共和國10億美元興建公路，引發「一帶一路」工程腐敗、施工延誤及環境問題等爭議。斯里蘭卡透過中國「一帶一路」打造的基礎建設，如「蓮花塔」和「海港城」，也被當地民眾認為是華而不實的「白象工程」，使其深陷債務危機。厄瓜多由中國承包商建造價值27億美元的水力發電廠，已浮現數千條裂縫，都顯示「一帶一路」中資建設的隱憂。

報導指出，中國極具影響力的貸款人角色，已給西方如國際貨幣基金組織等機構帶來了挑戰，而後者則是在努力維持全球經融穩定。報導引述AidData執行董事Brad Parks的話：「全球金融架構正整變得不那麼協調、制度化以及透明。中國政府為跨境救助貸款建立了一個新的全球體系，但是其方式既不透明也不協調。」



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（路透社、AidData、《金融時報》、《南華早報》等）

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