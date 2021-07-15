 研究：中国智飞疫苗对Delta变体仍有效 | 科技环境 | DW | 17.07.2021

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科技环境

研究：中国智飞疫苗对Delta变体仍有效

中国重庆智飞生物周五发表最新研究，针对Delta等7种新冠变体进行试验后发现，该公司的重组新冠疫苗很大程度上保留了中和作用，但功效略有降低。

COVID-19 Impfung in Shanghai

（德国之声中文网）鉴于新冠病毒Delta变体比原始毒株更具传染性，全球科学家和监管机构正密切观察现有新冠疫苗及治疗方法是否不足。 

中国重庆智飞生物周五在学术论文平台bioRxiv上发表最新实验结果，以模拟Delta变体颗粒进行测试，与模拟旧版的病毒颗粒相比，接种过智飞三剂疫苗者的血清样本显示其中和抗体降低了1.2倍。这篇论文尚未经过同行评审。论文作者包括中国科学院微生物研究所人员。智飞生物的“重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）” （ZF2001）是与该研究所联合研发。 

尽管如此，科研人员指出，仍需要来自临床试验或实际使用的数据来确定疫苗对病毒变体的防护力。智飞生物重组新冠疫苗的第三期临床试验的效果尚未公布。

该研究采用了28名受测者样本。试验结果也发现，施打第二剂和第三剂疫苗的间隔时间较长者，对新冠病毒变体的活性更大。 

智飞的ZF2001疫苗已在中国和乌兹别克斯坦获得紧急授权使用，目前已生产超过1亿剂。 

(路透社)

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