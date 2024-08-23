研究：中国明显放慢煤炭发电的扩张速度

一份最新研究报告显示，中国今年上半年大幅减少了新燃煤电厂项目的批准数量。分析人士将煤炭发电项目审批数量的下降归因为可再生能源的扩张，不过煤炭在中国能源体系中仍占重要地位。

（德国之声中文网）中国计划大幅削减煤炭发电量——这是智库机构能源与清洁空气研究中心（CREA）和非政府组织全球能源监测（GEM）一份最新调查报告得出的结论。

该报告显示，2024年上半年，中国获得批准的新建燃煤电厂数量与全年同期相比明显下降。今年前六个月获批煤电项目的总装机容量仅为9吉瓦（GW），与去年上半年相较锐减了83%。

在2023和2022年，中国批准的新燃煤电厂项目总发电量超过100吉瓦。

不久前，环保组织“绿色和平”也曾经发布一份结论类似的报告，该报告指出，今年1月至6月，有14座新燃煤电厂获得批准，总装机容量为10.34吉瓦，比去年上半年下降了79.5%。

“如今我们可能看到了一个转折点”，绿色和平东亚分布气候变化与能源转型资深项目主任高雨禾表示。不过她也提醒道，煤炭发电的复苏仍然存在可能。

专家指出，有一些已经获得批准的火力发电站仍未建成。此外根据能源与清洁空气研究中心（CREA）和全球能源监测（GEM）的调查数据，中国今年上半年开始修建的煤电项目总装机容量为41吉瓦，北京仍计划在今年将80吉瓦的煤炭发电量并入电网。

分析人士将煤炭发电项目审批数量的下降归因为中国可再生能源的扩张，包括大型风能和太阳能发电厂的修建。中国制定了到2060年实现碳中和的目标，计划在2030年二氧化碳排放量达到峰值。

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（德新社）

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