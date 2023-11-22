研究：中国扩大网络攻击能力

（德国之声中文网）德国《商报》引述提前获得的一份Merics研究报告称，中国正在大规模扩大网络攻击的能力。自去年以来，中国在武汉成立了占40平方公里的国家网络安全基地，在那里培训黑客。

研究的作者赫买迪（Antonia Hmaidi）向《商报》表示："中国在欧洲的（黑客）攻击经常是长期的。其目标是尽可能长时间留在系统内，截取数据，准备发起破坏行动。"

赫买迪同时表示，中国黑客近些年来日益专业化。

德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）也向《商报》表示："我们十分严肃地对待网络安全面临的日益增加的很大的威胁。这也包括来自中国的威胁。"

德国信息产业、电信和新媒体协会（Bitkom）去年发布的一份报告称，2022年，遭受黑客攻击的企业中43%至少识别出有一次来自中国的攻击，2021年的这一比例还为30%。

越来越难以发现来自中国的网络攻击

Merics最新研究的作者赫买迪表示，对企业而言，发现来自中国的黑客攻击越来越困难。"即便是拥有庞大网络安全部门的企业也难以发现攻击，因为黑客一旦进入系统，就越来越经常地仅截取很少量的数据。"她表示，这些数据外流经常根本未被识别为网络攻击，--有时持续数年。

赫买迪向《商报》表示，中国黑客的这一行为方式与俄罗斯由国家控制的网络攻击不同。后者往往实施尽可能具有很强象征意义的短期的破坏行动，造成扰乱。

《商报》引述不来梅应用技术大学IT安全法教授奇普克（Dennis-Kenji Kipker）说，由于中国的网络攻击首先是为了截取信息，因此一定要采取多重身份验证、数据加密以及定期安全审核等措施。

德国内政部长费泽尔也向该报表示，未来将出台针对政府机构和企业更严格的规定，提高德国抵御网络威胁的能力。

（商报、Bitkom网站）

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