 研究：中国扩大网络攻击能力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

研究：中国扩大网络攻击能力

据德国《商报》引述柏林墨卡托中国中心（Merics）一项最新研究，近些年来，中国黑客在欧洲的攻击不但大幅度增加，而且明显更专业化。

China | Symbolbild Hacker

（资料图片）

（德国之声中文网）德国《商报》引述提前获得的一份Merics研究报告称，中国正在大规模扩大网络攻击的能力。自去年以来，中国在武汉成立了占40平方公里的国家网络安全基地，在那里培训黑客。

研究的作者赫买迪（Antonia Hmaidi）向《商报》表示："中国在欧洲的（黑客）攻击经常是长期的。其目标是尽可能长时间留在系统内，截取数据，准备发起破坏行动。"

赫买迪同时表示，中国黑客近些年来日益专业化。

德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）也向《商报》表示："我们十分严肃地对待网络安全面临的日益增加的很大的威胁。这也包括来自中国的威胁。"

德国信息产业、电信和新媒体协会（Bitkom）去年发布的一份报告称，2022年，遭受黑客攻击的企业中43%至少识别出有一次来自中国的攻击，2021年的这一比例还为30%。

Cyberangriffe: Ermittler zerschlagen großes Hacker-Netzwerk Hive ransomware

越来越难以发现来自中国的网络攻击

Merics最新研究的作者赫买迪表示，对企业而言，发现来自中国的黑客攻击越来越困难。"即便是拥有庞大网络安全部门的企业也难以发现攻击，因为黑客一旦进入系统，就越来越经常地仅截取很少量的数据。"她表示，这些数据外流经常根本未被识别为网络攻击，--有时持续数年。

赫买迪向《商报》表示，中国黑客的这一行为方式与俄罗斯由国家控制的网络攻击不同。后者往往实施尽可能具有很强象征意义的短期的破坏行动，造成扰乱。

《商报》引述不来梅应用技术大学IT安全法教授奇普克（Dennis-Kenji Kipker）说，由于中国的网络攻击首先是为了截取信息，因此一定要采取多重身份验证、数据加密以及定期安全审核等措施。

德国内政部长费泽尔也向该报表示，未来将出台针对政府机构和企业更严格的规定，提高德国抵御网络威胁的能力。

（商报、Bitkom网站）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

U.S. Secretary of Commerce Gina M. Raimondo speaks during an event about high speed internet at the White House on Thursday, June 3, 2021 in Washington, D.C. Credit: Alex Edelman / Pool via CNP/MediaPunch

微软称中国黑客发动攻击 传美商务部长受害 13.07.2023

微软公司表示，一个来自中国的黑客组织入侵了25个组织的电子邮件，获取访问权限长达一个月而未被发现。微软称受影响者大部分是西欧的组织，但美国证实其国务院、商务部也是黑客入侵对象。

05.04.2023, Großbritannien, London: EMBARGOED TO 1300 WEDNESDAY APRIL 5 File photo dated 06/08/13 of a woman using a laptop. A criminal online marketplace selling millions of sets of stolen personal information for as little as 56p per entry has been taken down in an international crackdown. The sting, led by the FBI and involving 16 other law enforcement agencies including Europol and the UK's National Crime Agency, took the Genesis site offline on Tuesday evening. Users trying to access the site are now greeted with a page emblazoned with the FBI investigation name Operation Cookie Monster. Issue date: Wednesday April 5, 2023. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

美国会议员称其电邮受到“中共黑客袭击” 16.08.2023

美国共和党众议员贝肯说，联邦调查局告知他，他的电子邮件此前“被中共黑客袭击”，其个人信息和竞选信息被泄露。他还表示，他成为中共目标是因为他反对在新疆、西藏、香港的侵犯人权行为，“并且支持一个独立的台湾”。

(180309) -- SANTIAGO, March 9, 2018 (Xinhua) -- Chilean Foreign Minister Heraldo Munoz (6th L) and delegates from other countries attend a signing ceremony in Santiago, Chile, on March 8, 2018. Ministers from 11 countries gathered in Chile's capital on Thursday to sign the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). (Xinhua/Jorge Villegas) (zf)

媒体: 台湾申请加入CPTPP等机密文件疑似外泄 22.07.2023

据路透社报道，台湾当局在调查疑似机密文件泄露事件，其中包括台湾申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的外交电报和机密报告。台湾国安局表示，也在调查中国政府是否参与了这起事件。

广告

媒体看中国

China Peking | Außenminister Wang Yi trifft Vertreter Arabischer Länder

德语媒体：倾斜的中立

巴勒斯坦权力机构及部分阿拉伯国家的代表团，选择北京作为其外交斡旋努力的第一站，足见中国在中东不断增强的影响力。但中方既不谴责哈马斯暴行，也不提及人质问题，令德语媒体对北京的中立立场产生了怀疑。