研究:中国开发4分钟新冠检测 

图说:一名妇女站在伦敦一家药房的核酸测试传单前。过去核酸测试需要去实验室，并可能需要几天时间来处理。

(德国之声中文网) 根据周一 (2月8日)发表在《自然-生物医学工程》(Nature Biomedical Engineering)杂志上一项经同行评议的研究，中国科学家表示已经研发出一种新冠测试，可以在不到4分钟的时间内处理与核酸测试一样准确的结果。

核酸测试是市场上最准确的测试，但必须在实验室进行处理，到目前为止，至少需要几个小时才能取得结果。当实验室被当地激增的感染案例所淹没时，处理检测结果可能会需要数天。

另一方面，快速的15分钟快速抗原测试不如核酸检测可靠。因为抗原测试需要比核酸检测更高的病毒浓度才能显示出阳性结果。这意味着抗原试验更有可能显示假阴性。但一项最新发现可能把两者的优点结合。

以前由于核酸在测试样本中的浓度较低而难以识别，复旦大学开发的测试方法使用一种高灵敏度的机电生物传感器来检测核酸。

研究人员从33名核酸检测阳性的新冠患者、23名核酸检测阴性的受试者、6名流感阳性患者和25名健康志愿者中收集鼻腔样本。透过最新的检测技术在4分钟内准确地检出了所有病例，没有任何错误。

研究人员说，开发具有这种技术的便携式测试可以在机场、诊所、急诊室和家里进行现场测试。他们补充说，这也可以用于快速诊断其他类型的疾病。

尚待更多研究证实

抗原测试寻找的是被病毒感染的蛋白质片段，而核酸试验寻找的是病毒的遗传物质，如核酸和RNA。到目前为止，还没有创造出实验室外，不使用提取和扩增方法就能正确检测感染新冠的核酸和RNA的技术。

约翰霍普金斯大学经济系和彭博公共卫生学院联合任命的经济学教授Andrew Ching告诉德国之声，复旦大学的研究是在一个小样本上进行的，在更大的测试样本中可以维持100%的准确率，「可能会改变游戏规则」。如果做不到，那就变得与抗原测试相似，不会产生任何影响。

他认为，由于中国政府由高层掌权，如果该测试能够大规模生产，制造商在夏季推出这个版本测试他也不会惊讶，并说:「中国往往对实验方法更加开放，与欧洲或美国相比，允许审批程序更快进行。」

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(综合报道)

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