 研究：中国对投资美元的兴趣丝毫不减 | 经济纵横 | DW | 15.11.2023

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经济纵横

研究：中国对投资美元的兴趣丝毫不减

美国财政部数据显示，中国持有的美国国债近期已降至14年来的最低水平。不过，有研究认为，北京并没有失去对美国债券市场的兴趣。

在海外投资者中，中国是仅次于日本的美债大投资者

在海外投资者中，中国是仅次于日本的美债"大投资者"

（德国之声中文网）美国财政部的数据显示，2023年8月，中国持有的美国国债降至8050亿美元，为14年来最低水平（2009年5月为7760亿美元），与2013年相比，减少了4成。中国之前一直购买美国国债，作为外汇储备的投资对象。在海外投资者中，中国是仅次于日本的"大投资者"。

有专家认为，中国正在通过减少美元外汇储备来应对与美国日益激烈的地缘战略竞争和经济竞争。一再有报道称，出于对地缘政治的担忧，中国希望变得更加独立于美元。还有说法认为，中国减持美债的背景是加大对人民币的买入。此外，美国财政部近期发行的美债规模骤增，令美债供应加大与美债价格回落也被认为是中国继续减持美债避险的原因。

不过，有专家认为，中国持有的美债虽然减少，但中国丝毫没有失去投资美元的兴趣，只不过换了方式。

据关注中国的新闻平台China.Table报道，曾在美国财政部工作的经济学家布拉德·塞瑟（Brad W. Setser）经过大量计算得出的结论是，中国并没有减少购买美国的债券。他说，近年来，中国可能越来越多地利用所谓的离岸信托公司的服务。离岸信托公司提供证券交易结算和相关证券托管服务，但这些证券并不出现在美国财政部的统计数据中。此外，过去十年来，大量资金以贷款形式流入一带一路项目。塞瑟表示，中国向一带一路发放的贷款也主要是美元，这意味着在还款后美元将流回中国。

增持机构债券

与此同时，中国近年来更多购买所谓的美国机构债券，而不是美国国债。美国国债被认为是世界上最安全的投资之一，由美国政府发行。美国机构债券由政府资助企业（GSE）或政府机构发行，风险稍高，但回报率更高。发行美国机构债券的包括房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）这两家抵押贷款融资公司，以及联邦住房贷款银行等其他实体。

据路透社报道，根据美联储经济学家卡罗尔·波尔塔特（Carol Bertaut）和露丝·贾德森（Ruth Judson）的计算，中国持有的美国机构债券2022年增加了500亿美元，再加上估值效应，中国2022年持有的美国机构债券实际增加了850亿美元，大大超过同年中国减持的美国国债金额。

（China.Table等）

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