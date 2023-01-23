研究:中国多省被列全球最易遭受气候变化相关灾害地区

（德国之声中文网）根据研究机构“交互依存倡议”（The Cross Dependency Initiative，简称XDI）最新发布的一份研究报告，中国和美国的主要工业和经济中心最容易受到气候变化引起的极端天气的破坏。

这项研究指出，在全球50个最易遭受与气候变化相关灾害的省份地区当中，中国、美国和印度这三个大国占了80%，这其中有26个省份来自中国。而在风险系数最高的10个省份当中，中国则占了9个——其中包括江苏和山东这两个经济大省，经济总量分别都超过1万亿美元。

河北、广东、河南、浙江、安徽、湖南以及上海分别在这个前10名单里位列第3至第9名。它们加在一起在中国经济总产值中所占比例超过一半。

总体上看，与全球经济联系紧密的华东和华南地区，以及容易受到洪水影响的长江三角洲和珠江三角洲地带是中国的高风险地区。

美国的佛罗里达州则在上述排名中位列第10，随后是加利福尼亚州和德克萨斯州。

总部位于悉尼的研究机构XDI的科学与创新部主任马龙（Karl Mallon）在相关发布会上表示：“我们从中国、美国、印度这样的国家看到了非常强烈的信号，这些国家都是全球经济的引擎，拥有大量已经建成的基础设施。”

这项研究发现，内陆和沿海地区的洪水对这些基础设施所构成的危害风险系数最高。此外该研究还对极端高温天气、森林大火、水土流失、极端风暴和冻融作用的破坏作用进行了分析。

2022年：气候危机袭击家园 欧洲：极端高温与严重干旱 欧洲的夏季经历了极端高温和 500 年来最严重的干旱。西班牙创纪录的热浪导致 500 多人死亡，气温升至 45 摄氏度（113 华氏度）。 在英国，最高气温飙升至40多摄氏度。 非洲大陆的部分地区经历了一千年来最干旱的时期，许多地区被迫定量供水。

2022年：气候危机袭击家园 野火横扫欧陆 从西部的葡萄牙、西班牙和法国，到东部的意大利、希腊和塞浦路斯，再到北部的西伯利亚，整个欧洲大陆都火光熊熊。到今年年中，大火已经吞没了 660,000 公顷（1,630,896 英亩）的土地——这是自 2006 年有记录以来火灾损失的最大面积。

2022年：气候危机袭击家园 洪灾摧残亚洲 极端的季风降雨淹没了巴基斯坦三分之一的土地，造成1100多人死亡，3300万人无家可归，并引发疾病蔓延。大雨也袭击了阿富汗。极端的洪水摧毁了数千公顷的土地，使该国本已严重的饥饿状况更加恶化。

2022年：气候危机袭击家园 极端高温和台风也困扰亚洲 在洪水之前，阿富汗、巴基斯坦和印度遭受了极端的高温和干旱。与此同时，中国经历了 60 年来最严重的干旱和有记录以来最严重的热浪。 到初秋，已有12次台风肆虐全国。 大风暴还袭击了菲律宾、日本、韩国和孟加拉国。气候变化正在使这种风暴变得更加强烈。

2022年：气候危机袭击家园 干旱和洪水重击非洲 非洲的升温速度比世界大部分地区都快。这就是为什么非洲大陆受到不断变化的降雨模式、干旱和洪水的超负荷打击。索马里正在应对40年来最严重的干旱。这场危机迫使超过一百万人背井离乡。

2022年：气候危机袭击家园 饥饿的非洲大陆 洪水和大旱使非洲某些地区的农业和畜牧业几乎无法维持。因此，数百万人正在经历饥饿。在埃塞俄比亚、索马里和肯尼亚，已经有许多人死于饥饿。

2022年：气候危机袭击家园 水深火热的北美洲 强风暴肆虐美国加利福尼亚州、内华达州和亚利桑那州。 一个热穹顶在夏末烧焦了这三个州，气温达到40多摄氏度（104 华氏度）。 与此同时，夏季早些时候的暴雨导致黄石国家公园和肯塔基州发生严重洪灾。

2022年：气候危机袭击家园 飓风从南到北席卷美洲 9月，飓风伊恩摧毁了美国的佛罗里达州，当地政府称其造成了“历史性的”损失。在此之前，伊恩横穿古巴，导致当地停电多日。当月早些时候，飓风菲奥娜在袭击拉丁美洲和加勒比地区之后，北上成为袭击加拿大的最严重的热带气旋，损失非常惨重。

2022年：气候危机袭击家园 中美洲再遭风暴袭击 飓风菲奥娜还不是袭击中美洲的唯一风暴。10月，朱莉娅飓风袭击了哥伦比亚、委内瑞拉、尼加拉瓜、洪都拉斯和萨尔瓦多，造成了广泛的破坏。全球升温使海洋表面温度上升，导致飓风更加严重。

2022年：气候危机袭击家园 南美洲的极端干旱 持续的干旱几乎席卷了整个南美大陆。 例如，智利自 2007 年以来一直极度缺乏降雨。在许多地区，小溪与河流的水量减少了 50-90%。 墨西哥连续数年几乎没有下雨。 阿根廷、巴西、乌拉圭、玻利维亚、巴拿马以及厄瓜多尔和哥伦比亚的部分地区也在遭受干旱。

2022年：气候危机袭击家园 新西兰和澳大利亚变成泽国 强降雨导致澳大利亚在 2022 年多次发生极端洪水。1 - 3 月期间，澳大利亚东海岸的降雨量相当于德国全年的降雨量。新西兰也没有逃过洪水。天气现象“拉尼娜”是极端事件的幕后推手，但气候变化加剧了这些危害。更加温暖的大气层吸收了更多的水分，使降雨量增大。 作者: Jeannette Cwienk



这项分析涵盖了全球2600多个地区，按照联合国政府间气候变化专门委员会预测的较为“悲观”前景，即到本世纪末全球平均气温升高3摄氏度，对这些地区从1990年到2050年之间因气候变化所受到的破坏进行建模研究。

研究人员表示，这是同类型研究中数据最为全面的分析研究，也希望能够为未来的气候保护和经济政策提供参考信息。而这些分析也会影响到投资决策，因为企业在建厂、构建供应链的时候考虑到相关地区的风险。

除了上面提到的地区之外，被列入风险最高前100名的还包括北京、布宜诺斯艾利斯、胡志明市、雅加达、孟买、圣保罗和台湾。

澳大利亚、比利时、加拿大、德国和意大利也有一些地区“上榜”。其中德国下萨克森州的风险系数在欧洲最高，而旅游胜地威尼斯所在的意大利威尼托大区也在欧洲排名第4名。

XDI的首席执行官汉姆登（Rohan Hamden）表示，由于大规模基础设施通常与高水平的经济活动和资本价值相重叠，所以“适当了解和评估气候变化带来的物理风险是必不可少的”。



（法新社、南华早报）

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