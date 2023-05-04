研究：与中国等重要经济体脱钩将严重打击德国经济

（德国之声中文网）如果德国真的停止和中国的中间产品及初级产品贸易，那么，德国的实际国内生产总值可能会缩水2%。德国与英国的产品链脱钩也将使德国的GDP缩水2%，如果和美国的产品链脱钩，德国经济甚至将缩水3%。这是奥地利经济研究所所长加布里埃尔·费尔伯梅尔（Gabriel Felbermayr）本周四发表的一项最新研究的估算。该研究受慕尼黑家族企业基金会委托，背景是关于德国经济对中国及其他国家依赖性的政治讨论。合作作者为科勒布斯（Oliver Krebs）。费尔伯梅尔是德语界最著名的经济学家之一，曾在慕尼黑Ifo研究所工作多年，2019 年至 2021 年担任基尔世界经济研究所所长。 自 2021年以来担任奥地利经济研究所所长。

该研究强调指出，德国断绝与其他国家的进口关系总是比断绝出口关系代价更高，但与中国的贸易正好相反。如果完全切断德国与欧盟及世界其他地区的工业中间产品和初级产品贸易，那么德国公民的实际收入将在短期内下降20%。实际收入是反映购买力的经济指标，为家庭收入除以消费者物价指数。

加布里埃尔·费尔伯梅尔和科勒布斯在研究中写道，脱钩将对国民经济产生长期影响，"因此，政治家必须非常谨慎地处理这个问题，即便采取的措施还不足以与个别供应国或部门完全脱钩。" 该研究明确提到了欧盟争取战略自主的目标。

脱钩对各经济部门和地区影响不一

根据模型计算，与其他国家脱钩对各个经济部门和地区会产生不同的影响。从长远来看，德国经济可以弥补部分损失。 尤其受到脱钩影响的会是食品、化工、汽车和建筑行业。 两位研究者还模拟了与欧盟的关系不受政治争议影响或影响轻微的国家，其中包括瑞士。 根据这项研究，如果与瑞士的中间贸易中断，将主要损害比邻的德国巴登-符腾堡州。

家族企业基金会主席克施多夫（Rainer Kirchdörfer）评论说，新冠危机和乌克兰危机促使政界和企业重新评估供应链和依赖性，这是明智的，但研究也表明，"全球贸易的优势通常无可匹敌。"

德国对其它经济体的依赖从最新出口数据也可见一斑。根据德国联邦统计局5月4日公布的数据，由于世界两大经济体美国和中国以及欧盟的需求疲软，德国3月份出口意外大幅下滑，与2月相比下降了 5.2%，降至1297 亿欧元。

(德新社）

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