研发抗生素不赚钱 制药公司没兴趣

如今致力于研发新抗生素的制药商日益减少。北德意志电台的的一项调研结果表明，制药公司不再遵守自己的承诺。
（德国之声中文网）尽管耐药细菌的日益扩散被视为全球最大的威胁之一，但越来越多的制药公司却开始停止对新抗生素的研究。2016年，大约有100家公司在一项联合声明中表示，将为战胜抗药病菌共同付出更多努力。当时，国际药学协会（IFPMA）成立了一个"产业联盟"（AMR）。据北德意志电台报道，如今，有一半的公司不再参与研发工作。
然而，人类迫切需要新的抗生素，因为细菌对旧药的抵抗力越来越强。根据世界卫生组织公布的数据，全世界每年约有70万人死于抗生素的耐药性。
其他研究领域更有利可图
全球最大的医疗保健集团强生（Johnson & Johnson）公司也承认，目前公司已经"不再研发新的抗生素"。去年，行业巨头诺华（Novartis）公司放弃了新抗生素的研发。而赛诺菲（Sanofi）和阿斯利康（AstraZeneca）等大型制药商早在2016年年底便退出了新抗生素的研发行列。
据业内人士的估计，虽然辉瑞（Pfizer）和埃尔健（Allergan）这两大制药公司是"产业联盟"的成员，但是也不再致力于研究新的抗生素。
据北德意志电台报道，制药公司退出新抗生素研发的主要原因显然是出于经济上的考虑。因为与抗癌药物或慢性疾病的治疗药物相比，抗生素挣钱明显要少。特别是它们只能服用几天的时间。而且，只有在所有常规抗生素失去效力的情况下，新的药物才能在必要时投入使用。
集约化养殖引发抗生素耐药性
德国制药商研究协会（VFA）认为，总的来说研究项目太少。该协会研发项目经理特罗姆（Siegfried Throm）向德新社表示，研发活动停留在非常低的水平。抗生素的抗药性是全球范围内的一个严重问题。
研发需要政界插手？
在医疗保健不断改善的基础上，如今德国超过90%的病人使用现有的抗生素药物就可治愈。研发项目经理特罗姆援引欧洲疾病预防控制中心（ECDC）公布的数据说，德国每年约有3,300人死于抗生素的抗药性。在其他国家，这个数字要高得多。因此政界必须在国际层面进一步促进对新抗生素的研究。
研发新抗生素耗资高达数亿欧元。一项产品成功获得批准之后，接下来还有生产、分销和营销等费用。没有其他额外收入的小企业通常无法自行承担这些费用。许多国际业内人士认为，这也是大型公司退出的致命原因之一。
李京慧/乐然 (法新社、德新社等)