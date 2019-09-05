研发抗生素不赚钱 制药公司没兴趣

（德国之声中文网）尽管耐药细菌的日益扩散被视为全球最大的威胁之一，但越来越多的制药公司却开始停止对新抗生素的研究。2016年，大约有100家公司在一项联合声明中表示，将为战胜抗药病菌共同付出更多努力。当时，国际药学协会（IFPMA）成立了一个"产业联盟"（AMR）。据北德意志电台报道，如今，有一半的公司不再参与研发工作。

然而，人类迫切需要新的抗生素，因为细菌对旧药的抵抗力越来越强。根据世界卫生组织公布的数据，全世界每年约有70万人死于抗生素的耐药性。

其他研究领域更有利可图

全球最大的医疗保健集团强生（Johnson & Johnson）公司也承认，目前公司已经"不再研发新的抗生素"。去年，行业巨头诺华（Novartis）公司放弃了新抗生素的研发。而赛诺菲（Sanofi）和阿斯利康（AstraZeneca）等大型制药商早在2016年年底便退出了新抗生素的研发行列。

据业内人士的估计，虽然辉瑞（Pfizer）和埃尔健（Allergan）这两大制药公司是"产业联盟"的成员，但是也不再致力于研究新的抗生素。

据北德意志电台报道，制药公司退出新抗生素研发的主要原因显然是出于经济上的考虑。因为与抗癌药物或慢性疾病的治疗药物相比，抗生素挣钱明显要少。特别是它们只能服用几天的时间。而且，只有在所有常规抗生素失去效力的情况下，新的药物才能在必要时投入使用。

工业化养殖中大量使用抗生素

集约化养殖引发抗生素耐药性

德国制药商研究协会（VFA）认为，总的来说研究项目太少。该协会研发项目经理特罗姆（Siegfried Throm）向德新社表示，研发活动停留在非常低的水平。抗生素的抗药性是全球范围内的一个严重问题。

研发需要政界插手？

在医疗保健不断改善的基础上，如今德国超过90%的病人使用现有的抗生素药物就可治愈。研发项目经理特罗姆援引欧洲疾病预防控制中心（ECDC）公布的数据说，德国每年约有3,300人死于抗生素的抗药性。在其他国家，这个数字要高得多。因此政界必须在国际层面进一步促进对新抗生素的研究。

研发新抗生素耗资高达数亿欧元。一项产品成功获得批准之后，接下来还有生产、分销和营销等费用。没有其他额外收入的小企业通常无法自行承担这些费用。许多国际业内人士认为，这也是大型公司退出的致命原因之一。

那些最危险的超级细菌 耳念珠菌 耳念珠菌是一种酵母菌。对迄今一直成功用于对抗念珠菌的抗菌药，它已经具有多重抗药性。目前这种真菌已经出现在五大洲，碍难应对。为消除它们，若干医院不得不关门。

那些最危险的超级细菌 铜绿假单胞菌 这种具有高度抗药性的细菌已被世界卫生组织确定为对人类健康的最大威胁之一。它也是医院最常见的细菌之一。对免疫功能低下的人来说尤其危险，但即使是健康的人接触到这种细菌也会引起耳朵或皮肤感染。

那些最危险的超级细菌 淋球菌 由于没有针对淋病的疫苗，抗生素成了治疗感染的唯一选择。然而，性传播疾病对治疗中常用的药物越来越有抵抗力。 2018年，澳大利亚报告了两例所谓的超级淋病，2019年初英国也报告发现了两例。

那些最危险的超级细菌 沙门氏菌 沙门氏菌感染可引起各种疾病，如伤寒、副伤寒或肠道炎等症。最近几十年，出现了一种对抗生素具有高度抗药性的菌株。例如，在亚洲和非洲，就已经多次发生因受污染食物和水而传播的具有抗药性细菌引发的传染病。

那些最危险的超级细菌 鲍曼不动杆菌 这种病原菌在土壤和水中很常见。对于健康的人来说，它基本上没有危险。但对重病和身体虚弱者就可能导致严重的肺炎，伤口感染和败血症，并带来致命的后果。因此，医院急诊室的病人尤其容易受到鲍曼不动杆菌的感染。

那些最危险的超级细菌 结核分枝杆菌 结核分枝杆菌是引发耐药性肺结核病的一种杆菌，这是世界上最常见的传染病之一，每年导致170多万人死亡。 据估计，在所有新发生的结核病病例中，高达6％的病例都是耐药性结核病，即便是最有效的治疗方法对这种病也不具治疗作用。 作者: Charli Shield



李京慧/乐然 (法新社、德新社等)