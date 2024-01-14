矿工的儿子 中国的眼中钉：赖清德其人

（德国之声中文网）64岁的赖清德在1月13日的台湾大选中获胜。对于这位台湾政治人物，北京多年来强调的是其“台独”立场。法新社在一篇报道中，更立体地介绍了这位台湾候任总统。

“我不是咬着金汤匙出生的”

与台湾大多数政治精英不同，赖清德出身贫寒。在他出生后不久，煤矿工人父亲就在一场矿难中去世，他和其他五个兄弟姐妹在新北市农村由母亲抚养长大。

在2019年民进党总统候选人党内初选、蔡赖之争竞争激烈之时，赖清德在接受电视专访时面对“台独金孙”的封号时也回应道，“我从来都不是金孙，因为我出身贫寒，我不是咬着金汤匙金银汤匙出生的”。

弃医从政

在国立台湾大学读完本科后，赖清德在哈佛大学完成了公共卫生硕士学位。他成为了台湾南部一家医院的资深医生。在1996年第三次台海危机期间，他将注意力转向政治。

他曾担任过台湾立法委员、台南市市长、台湾行政院院长、国大代表等职位，在2020年5月宣誓就职中华民国副总统，现在他将接替蔡英文。

“在中国的军事冒险主义......用实弹演习和导弹威胁着我们的海岸之际，我的决定性时刻到来了”，他在去年7月为《华尔街日报》撰写的一篇专栏文章中写道。“我决定，我有责任参与台湾的民主进程，帮助保护这个刚刚起步的实验，使其免受那些希望它受伤害的人的伤害。”

他会如何处理台海关系？

在蔡英文的两届总统任期内，台海关系一落千丈，几乎所有高层沟通都被切断。

在竞选期间，赖清德表示会坚持蔡英文的立场，即台湾“已经是主权独立的国家”，因此没有计划也没有必要宣布台湾独立。

他也表示，愿意“在对等和尊严的前提下”与中国进行交流，并解释说，为经济繁荣建立两岸更紧密的关系不应以台湾主权为交换条件。

赖清德还说，“接受中国的‘一中原则’不是真正的和平“，“没有主权的和平就像香港一样，是虚假的和平”。

台灣人不會接受「和平統一」？賴清德陣營發言人怎麼說

法新社在报道中说，在赖清德担任台湾行政院院长期间，他在独立问题上的发声比蔡英文更响亮。有人说，这让美国等台湾主要盟友担心他将如何处理与中国的关系。

“问题在于赖清德能在多大程度上坚持蔡英文开辟的谨慎并且温和的道路”，国际危机组织（International Crisis Group）的中国问题分析家萧嫣然（Amanda Hsiao）说。

爱丁堡大学的政治学者Sarah Liu说，赖清德政府将继续走“减少对中国经济依赖”的道路。她说：“通过加强其国际地位，台湾将获得更多盟友，进一步巩固其民主体制。”

“你比我想像的还要更凶......”

台湾现任总统蔡英文在大选前的选战中提到了赖清德的凶悍。在一则名为《在路上》竞选广告中，蔡英文和赖清德驾车行驶在风景如画的高速公路上。

在竞选广告中，蔡英文赞扬赖清德有担当，并且在“交棒时”对赖清德和萧美琴说“你们一定会开得比我更好”。同时，蔡英文也对赖清德说： “你比我想像的还要更凶......”

“我这样做是为了国家的安全，该凶的时候还是要凶......因为守护台湾的民主还是最重要的”，赖清德在蔡英文将方向盘递给他之前回应道。

（法新社等）

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