石破茂将出任日本新首相

日本自民党周五（9月27日）推选前干事长、现年67岁的石破茂为第28任总裁。他也将成为日本新一任的首相。

（德国之声中文网）日本自民党周五（9月27日）推选前干事长、现年67岁的石破茂为第28任总裁。10月1日，临时国会将指定石破为岸田文雄的继任者，即第102任首相。

新总裁任期3年，到2027年9月结束。石破将着手敲定党内高层人事安排，组建新班子。

中国外交部发言人林剑当天在记者会上表示，这是日本的内政，中方不做评论；但希望日本新首相推动中日关系沿着正确轨道持续健康稳定发展。

这是石破茂第4次竞争自民党党魁，击败了创纪录的8名竞争者。尤其在决胜轮战胜了强硬的民族主义者高市早苗。

高市早苗原本被视为热门人选 图像来源: HIRO KOMAE/POOL/AFP via Getty Images

胜选后，曾任日本防卫大臣的石破茂发表简短讲话，他表示："我们必须相信人民，勇敢而真诚地说出真相，并团结起来，努力让日本再次成为一个人人都能微笑生活的安全国度。"

路透社评论指出，日本新首相必须应对民间因生活成本上升带来的不满情绪。鉴于东亚日益紧张的安全环境，周边有日益强势的中国以及拥有核武器的朝鲜，领导日本将面临诸多挑战。

在竞选期间，石破茂曾呼吁建立一个亚洲版的北约。他还多次呼吁与美国建立更加平衡的关系，因此，他上台后奉行怎样的外交政策将备受关注，尤其是华盛顿和北京的外交策略。

据媒体报道，石破茂长年担任国会议员，从政近40年，他观点明晰，直言不讳，正是这一点让他树敌不少。在岸田首相执政期，他被边缘化，几乎成为党内的异见分子，但同时广受基层党员以及日本公众的支持。

（路透社）

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