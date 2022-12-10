为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
目前世界上最重要的一次能源之一。石油也是许多重要化工产品的原料。
今天88%开采的石油被用作燃料，其它的12%作为化工业的原料。
中国领导人习近平周五在利雅得出席了两场峰会并与海湾国家多名领导人会晤。峰会达成的利雅得宣言提到台湾及香港问题时称，阿拉伯国家恪守一中原则，支持中国维护主权和领土完整。
中国国家领导人习近平本周睽违近7年再访沙特阿拉伯，他会见了该国王储、掌握该国实权的穆罕默德‧本‧萨勒曼。德语媒体《每日新闻》和《新苏黎世报》皆认为，中阿双方领导人对于此次会面，都各自在心里打着如意算盘。
本周七国集团对俄罗斯的原油禁运开始生效。该举措对全球将产生的影响目前尚无人知晓。
在美国和沙特关系的低谷时期，沙特阿拉伯将在本周举办首届中国—阿拉伯国家峰会。习近平也将于周三开始访问沙特、出席峰会。专家指出，尽管美国仍然是首选的合作伙伴，但沙特正在制定一个新战略。
延期两天后，联合国气候大会终于就闭幕共同声明达成了一份共识：与会各国同意为气候灾害造成的损失设立一项专门基金。但是，既没有明确基金的规模，也没有明确出资方。共识文本同时对告别石油、天然气能源只字未提。
《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国国家主席习近平计划年底前访问沙特阿拉伯。此前已有消息报道称，沙特考虑改用人民币为出售给中国的石油计价，而此举将削弱美元在全球石油市场的主导地位，并标志着沙特这个全球第一大原油出口国再次向亚洲靠拢。
七国集团的外长们在德国西部小城明斯特结束了为期两天的峰会。在会后的一份联合声明中，G7外长们重申台湾海峡和平与稳定的重要性，并呼吁和平解决两岸问题。
美國白宮16日表示拜登「無計畫」於20國領袖高峰會上與沙特阿拉伯王儲薩勒曼會晤。隨著美沙關係惡化，美國預計將採取哪些行動？沙國又是如何看待美方決策？
从国际液化天然气市场的交易量来看，中国的需求明显下降——这对欧洲来说是个好消息。许多中国购买的天然气被转运到欧洲，但这么做可不是因为中方的大公无私。
拥有23个成员的"欧佩克+"联盟周三在维也纳达成共识，将大幅下调原油产量。白宫称，减产决定"非常短视，令人失望"。
对于作为对俄罗斯吞并乌克兰4个州的回应，欧盟正在推出新一轮针对俄罗斯的制裁方案。与此同时，欧盟表示对设立天然气价格上限持开放态度。
部分动员令，所谓的全民公投，还有核威胁——普京已经加大在乌克兰战场上的押注，而欧盟该如何应对呢？从布鲁塞尔进行的初步会谈来看，要想统一欧盟各国的意见恐怕十分艰难。在对俄罗斯石油设定价格上限和如何处理俄罗斯逃兵的问题上，各国存在较大分歧。
近来，乌克兰和台湾的国会议员开始通过在议会建立友好小组来深化双边交流。然而，乌克兰议员却向媒体透露，中国试图阻碍乌克兰国会成立该小组，并批评中国向俄罗斯购买石油的举动。
厄瓜多尔政府昨天发表声明，该国与中国达成债务重组协议，并且到2025年前获得14亿美元的债务减免。
俄罗斯的经济现状究竟如何？尽管受西方制裁，但俄罗斯在能源市场收入颇丰。同时，也有观点认为，莫斯科很快就会耗尽现金，从长期来看，其影响力将大幅下降。
西方七国集团的财长共同呼吁，对俄罗斯石油贸易实施“封顶价”，以避免俄罗斯能源贸易收入不降反升的局面。由于西方国家控制着航运保险等国际海运基本服务业，届时俄罗斯与其他国家的贸易也将受到西方新规的影响。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式