如何对俄罗斯追加制裁？欧盟内部分歧严重

部分动员令，所谓的全民公投，还有核威胁——普京已经加大在乌克兰战场上的押注，而欧盟该如何应对呢？从布鲁塞尔进行的初步会谈来看，要想统一欧盟各国的意见恐怕十分艰难。在对俄罗斯石油设定价格上限和如何处理俄罗斯逃兵的问题上，各国存在较大分歧。