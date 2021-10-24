巴以冲突，中国到底站哪边?

以色列和巴勒斯坦之间的武装冲突，让中东局势再次动荡。对于中国而言，与阿拉伯国家的石油贸易至关重要，而与以色列的经贸合作也异常紧密。在这场冲突中，中国到底能站哪一边，才能维护自身国家利益？