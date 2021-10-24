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目前世界上最重要的一次能源之一。石油也是许多重要化工产品的原料。
今天88%开采的石油被用作燃料，其它的12%作为化工业的原料。
世界主要經濟體於2030年將生產超過預期一倍的煤炭、石油與天然氣，聯合國呼籲，為達成氣候目標願景，須大減近5成的排放量。
由于卡车司机人手严重短缺，英国一些加油站已无法得到补给。
英国脱欧带来的后续效应导致许多加油站油槽见底。大批消费者在仍营业的加油站外大排长龙试图囤油。多家燃油供应商联合呼吁民众停止恐慌抢购。
保守主义首相执政8年后，挪威政坛向左倾斜：未来4年，这个北欧石油大国将由以工党为首的中左翼联盟执政。
挪威为期两天的选举已经于9月12日开始，奥斯陆可能会出现权力更迭。同时这次大选也牵动该国能源政策：这个盛产石油的北欧国家是否会逐渐放弃对化石燃料的依赖？
对美国最大燃油供应商“殖民管道”公司的黑客袭击事件暴露了美国基础设施的脆弱面。不过，现在，付给敲诈者的赎金中至少大半已被追回。
以色列和巴勒斯坦之间的武装冲突，让中东局势再次动荡。对于中国而言，与阿拉伯国家的石油贸易至关重要，而与以色列的经贸合作也异常紧密。在这场冲突中，中国到底能站哪一边，才能维护自身国家利益？
遭到袭击的美国输油管道正在逐步恢复运营，燃油供应最迟在下星期能够全面恢复正常。与此同时，彭博社则爆料称，管道运营商曾经在第一时间向黑客支付高额赎金，无奈黑客提供的解密工具速度过慢，最终仍只能使用备份数据来恢复系统。
美国最大输油管线遭网络攻击后，预计情况近期会恢复正常。此间，事故对经济造成的后果日益明显，有关方面正全力查实作案人。
美国怀疑俄罗斯黑客组织使用一个名为"黑暗面 "（Darkside） 的恶意软件木马对美国最大输油管线进行了网络攻击。
美国最大成品油管道商科洛尼尔管道运输公司（Colonial Pipeline）遭遇网络袭击后，华盛顿周日宣布该地区进入紧急状态。此次网络攻击中使用的是一种勒索软件。
“长赐”号巨型货轮已经困在苏伊士运河多天。苏伊士运河交通陷入瘫痪，来往数百船排起长龙，航运损失不断增加。轮船脱困，疏通河道恢复正常可能还需要不少时日。
伊朗外交部发言人宣布，伊朗和中国周六午间签署25年合作协议。该协议包含“政治、战略和经济”等多个部分。目前，中国外长王毅正在伊朗访问。
台湾长荣海运运营的一艘巨型货轮在苏伊士运河搁浅，导致这条繁忙的海上贸易线路往来受阻。有分析称，这可能影响中东向欧洲的石油、天然气等物资运输，甚至在未来数月给全球供应链造成影响。
如果你現在苦於買不到新的PS5，恐怕要埋怨全球芯片短缺的現狀。芯片短缺意味著什麼？圍繞其供應又存在著怎樣的地緣政治複雜性？
针对俄德输气管道“北溪2号”，美国之前只是威胁制裁，未付诸于行动。特朗普离任前两天，白宫出台正式制裁措施。一艘俄罗斯管道铺设船成为了制裁目标。
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