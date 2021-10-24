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石油

目前世界上最重要的一次能源之一。石油也是许多重要化工产品的原料。

今天88%开采的石油被用作燃料，其它的12%作为化工业的原料。

Emissionen und globale Erwärmung. Emissions and Global Warming - A panoramic image of a coal-fired power plant.

聯合國警告：2030全球化石能源仍远远超标 24.10.2021

世界主要經濟體於2030年將生產超過預期一倍的煤炭、石油與天然氣，聯合國呼籲，為達成氣候目標願景，須大減近5成的排放量。

A sign outside a BP petrol station in Hildenborough, southeast England informs motorists that the station is closed due to a lack of fuel on September 24, 2021. - The UK government today urged the public against panic-buying as some petrol stations closed pumps due to a lack of lorry drivers to deliver fuel. (Photo by Ben STANSALL / AFP)

英国燃油危机持续 军队帮助运油 06.10.2021

由于卡车司机人手严重短缺，英国一些加油站已无法得到补给。
Out of use signs are attached to pumps at a BP petrol station in west London on September 24, 2021. - The UK government today urged the public against panic-buying as some petrol stations closed pumps due to a lack of lorry drivers to deliver fuel. (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

英国闹油荒 加油站大排长龙 28.09.2021

英国脱欧带来的后续效应导致许多加油站油槽见底。大批消费者在仍营业的加油站外大排长龙试图囤油。多家燃油供应商联合呼吁民众停止恐慌抢购。

13.09.2021 Labor leader Jonas Gahr Støre holds a bouquet of red roses at the Labor Party's election vigil for the 2021 parliamentary elections at the People's House in Oslo, Norway on Monday, Sept. 13, 2021. The center-left bloc headed to a victory in Norway's elections Monday as official projections pointed to the governing Conservatives losing power after a campaign dominated by climate change and the future of the country’s oil and gas exploration industry. (Javad Parsa/NTB via AP)

挪威政坛震荡 工党组阁  14.09.2021

保守主义首相执政8年后，挪威政坛向左倾斜：未来4年，这个北欧石油大国将由以工党为首的中左翼联盟执政。
A photo taken on September 1, 2021 shows a lion statue in front of the Norwegian Parliament in Oslo, ahead of the parliamentary elections. - Norwegians go to the polls on September 13, 2021 for the legislative elections. (Photo by Petter BERNTSEN / AFP) (Photo by PETTER BERNTSEN/AFP via Getty Images)

牵动石油财富和未来的挪威大选 13.09.2021

挪威为期两天的选举已经于9月12日开始，奥斯陆可能会出现权力更迭。同时这次大选也牵动该国能源政策：这个盛产石油的北欧国家是否会逐渐放弃对化石燃料的依赖？
Deputy U.S. Attorney General Lisa Monaco announces the recovery of millions of dollars worth of cryptocurrency from the Colonial Pipeline Co. ransomware attacks as she speaks during a news conference with FBI Deputy Director Paul Abbate and Acting U.S. Attorney for the Northern District of California Stephanie Hinds at the Justice Department in Washington, on Monday, June 7, 2021. Pool Photo by Jonathan Ernst/UPI Photo via Newscom picture alliance

联邦调查局截获输油管黑客所得赎金    08.06.2021

对美国最大燃油供应商“殖民管道”公司的黑客袭击事件暴露了美国基础设施的脆弱面。不过，现在，付给敲诈者的赎金中至少大半已被追回。  
May 16, 2021*** Rescuers search for people in the rubble of a building at the site of Israeli air strikes, in Gaza City May 16, 2021. REUTERS/Mohammed Salem SEARCH SUZY ESHKUNTANA FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

巴以冲突，中国到底站哪边? 19.05.2021

以色列和巴勒斯坦之间的武装冲突，让中东局势再次动荡。对于中国而言，与阿拉伯国家的石油贸易至关重要，而与以色列的经贸合作也异常紧密。在这场冲突中，中国到底能站哪一边，才能维护自身国家利益？
A sign is seen at Colonial Pipeline Baltimore Delivery in Baltimore, Maryland on May 10, 2021. - The US government declared a regional emergency Son May 9, 2021 as the largest fuel pipeline system in the United States remained largely shut down, two days after a major ransomware attack was detected. The Colonial Pipeline Company ships gasoline and jet fuel from the Gulf Coast of Texas to the populous East Coast through 5,500 miles (8,850 kilometers) of pipeline, serving 50 million consumers. The company said it was the victim of a cybersecurity attack involving ransomware -- attacks that encrypt computer systems and seek to extract payments from operators. (Photo by JIM WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

网瘫后，油管公司支付黑客500万赎金 14.05.2021

遭到袭击的美国输油管道正在逐步恢复运营，燃油供应最迟在下星期能够全面恢复正常。与此同时，彭博社则爆料称，管道运营商曾经在第一时间向黑客支付高额赎金，无奈黑客提供的解密工具速度过慢，最终仍只能使用备份数据来恢复系统。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 10.05.21 *** Holding tanks are seen in an aerial photograph at Colonial Pipeline's Dorsey Junction Station in Woodbine, Maryland, U.S. May 10, 2021. REUTERS/Drone Base

美输油管网遭袭后 出现部分供应紧张 13.05.2021

美国最大输油管线遭网络攻击后，预计情况近期会恢复正常。此间，事故对经济造成的后果日益明显，有关方面正全力查实作案人。
May 10, 2021, The federal government issued an emergency declaration after a cyberattack on a major U.S. pipeline choked the transportation of oil to the eastern U.S. Hackers took down Colonial Pipeline, one of the U.S. s biggest pipeline operators. The Colonial Pipeline shut down all operations Friday after hackers broke into some of its networks. The FBI confirmed on Monday that the ransomware group responsible for the compromise is DarkSide, believed to be operated by a Russian cybercrime gang. FILE PICTURE: July 8, 2013, Austell, Georgia, USA: ROBERT WEST, operations manager in Georgia for Colonial Pipeline explains the giant facility in the Atlanta suburb of Austell. Austell USA - ZUMAm67_ 20130708_zaf_m67_110 Copyright: xKevinxG.xHallx

FBI："黑暗面 "木马使美输油管网瘫痪    11.05.2021

美国怀疑俄罗斯黑客组织使用一个名为"黑暗面 "（Darkside） 的恶意软件木马对美国最大输油管线进行了网络攻击。
July 8, 2013 - Austell, GA, USA - Robert West, operations manager in Georgia for Colonial Pipeline explains the giant facility in the Atlanta suburb of Austell, on July 8, 2013. - ZUMAm67

美输油大动脉遭黑客袭击 多州进入紧急状态 10.05.2021

美国最大成品油管道商科洛尼尔管道运输公司（Colonial Pipeline）遭遇网络袭击后，华盛顿周日宣布该地区进入紧急状态。此次网络攻击中使用的是一种勒索软件。
24.03.21 *** Ein Bagger schaufelt Sand am Ufer des Suezkanal nachdem in der Nacht zum 24. März ein Containerschiff auf Grund gelaufen ist. Das von Evergreen Marine betriebene Containerschiff «Ever Given» war in der Nacht zum 24. März im Suezkanal auf Grund gelaufen. Bis zur Freisetzung werde die Schifffahrt auf der Seestraße vorübergehend eingestellt, wie die Suezkanal-Behörde am heutigen Donnerstag mitteilte. +++ dpa-Bildfunk +++

苏伊士运河：100亿美元的货物被困 27.03.2021

“长赐”号巨型货轮已经困在苏伊士运河多天。苏伊士运河交通陷入瘫痪，来往数百船排起长龙，航运损失不断增加。轮船脱困，疏通河道恢复正常可能还需要不少时日。
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Iran China, Mohammad Javad Zarif und Wang Yi via Shahram Islami

德黑兰：中伊周六签署25年合作协议 27.03.2021

伊朗外交部发言人宣布，伊朗和中国周六午间签署25年合作协议。该协议包含“政治、战略和经济”等多个部分。目前，中国外长王毅正在伊朗访问。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 25.03.21 *** A closer view of the 400-meter, 224,000-tonne Ever Given container ship, leased by Taiwan's Evergreen Marine Corp, seen blocking the Suez Canal in this European Space Agency Copernicus Sentinel-2 satellite Image distributed courtesy of Maxar Technologies taken March 24, 2021. European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image /via Maxar Technologies/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

巨型货轮堵塞苏伊士运河 恐引发多米诺骨牌效应 25.03.2021

台湾长荣海运运营的一艘巨型货轮在苏伊士运河搁浅，导致这条繁忙的海上贸易线路往来受阻。有分析称，这可能影响中东向欧洲的石油、天然气等物资运输，甚至在未来数月给全球供应链造成影响。
Pressebilder Microchips Inc. *** VERWENDUNG NUR BERICHTERSTATTUNG Microchips Inc. ***

芯片是如何成為了“數字時代的石油”？ 02.03.2021

如果你現在苦於買不到新的PS5，恐怕要埋怨全球芯片短缺的現狀。芯片短缺意味著什麼？圍繞其供應又存在著怎樣的地緣政治複雜性？

FILE PHOTO: The pipe-laying vessel Fortuna, which may be used to complete the construction of the Nord Stream 2 Baltic Sea gas pipeline, makes its way to Wismar, Germany, September 30, 2020. Picture taken September 30, 2020. REUTERS/Oliver Denzer/File Photo

最后时刻打击北溪 特朗普政府启动制裁 19.01.2021

针对俄德输气管道“北溪2号”，美国之前只是威胁制裁，未付诸于行动。特朗普离任前两天，白宫出台正式制裁措施。一艘俄罗斯管道铺设船成为了制裁目标。
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