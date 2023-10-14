中国产“地沟油”燃料涉嫌造假？

生物燃油有助于降低温室气体排放，受到了欧盟的经济激励。其原料则大有讲究：如果是来自“地沟油”等废弃物，则是变废为宝；若是来自棕榈油、玉米等农作物，则有与人争粮、毁林耕地之虞。现在，中国企业似乎正用后者冒充前者。