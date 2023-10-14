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目前世界上最重要的一次能源之一。石油也是许多重要化工产品的原料。
今天88%开采的石油被用作燃料，其它的12%作为化工业的原料。
俄罗斯总统普京预计下周将前往中国会见他「亲爱的朋友」习近平，希望与中方建立更加紧密的联系。不过，有鉴于俄罗斯对中国依赖日渐加深，专家认为，在中俄关系里，中国的主导地位越来越强。
在具争议的总统选举结束几天后，非洲中部国家——加蓬的军方表示他们已经废黜了总统邦戈的政府，并且宣称他们已经接管了加蓬政权。
生物燃油有助于降低温室气体排放，受到了欧盟的经济激励。其原料则大有讲究：如果是来自“地沟油”等废弃物，则是变废为宝；若是来自棕榈油、玉米等农作物，则有与人争粮、毁林耕地之虞。现在，中国企业似乎正用后者冒充前者。
联合国秘书长古特雷斯在金砖国家峰会的讲话上对该集团扩员表示肯定，也呼吁对不合时宜的国际机构进行改革。不过，金砖国家集团成员无论是在经济或政治方面都存在差异，他们能顺利合作吗？
《新苏黎世报》的一篇客席评论建议西方国家在援助非洲时，不妨和中国合作，因为即便是体制竞争对手也同样需要一个长治久安的非洲。瑞士《商报》则猛烈抨击欧洲禁止燃油汽车的计划，认为这将导致西方汽车产业也像太阳能产业一样全面依赖中国。
为什么电动汽车会起火？同燃油车相比，它们烧得更严重吗？如果是，又是什么原因？
中国是尼日尔第二大投资国，仅次于前殖民地宗主国法国。过去20年，中国向这一西非内陆国家投资数十亿计美元，主要用于开采石油和铀。
国际能源署近日发布预测，认为未来五年全球石油需求的增长幅度将大幅放缓，并且有望在2030年前越过峰值开始下降。
中国与阿拉伯在“中阿合作论坛”召开首日签署了100亿美元投资协议，涵盖採礦、技術和可再生能源等领域。华盛顿对于北京与美国最紧密的中东盟国的关系不断加深感到不安。
以人民币结算的首批俄罗斯原油已经运抵巴基斯坦。对于面临国际收支危机的伊斯兰堡政府来说，以折扣价采购俄原油，并用人民币结算，给其带来了喘息机会。
阿拉伯國家與中國11日在利雅得召開商業合作論壇，主辦國沙特稱「中國石油需求仍在增長」，欲深化與北京的經貿關係，引起美國關注。在中美角力之下，沙特是否正在「選邊站」？
一段街拍视频摇身一变成为反腐教材，举国上下齐心协力“打小三”。时评作家长平认为，这场舆论中最有价值的讨论，是对“‘油三代’血液里流淌的石油情怀”的揭底。
本周三，中石油一家全资子公司的党委书记、总经理胡继勇与一名年轻女子牵手逛街的视频上了热搜。当天，胡继勇就被自己的公司免去职务并受到纪委调查。这起“牵手门”为何发酵如此快？
伊拉克禁止了美元交易，而沙特阿拉伯和阿联酋则计划放弃以美元进行石油出口结算，与此同时有关建立一个全新货币来绕开美元的计划也在酝酿之中。为什么中东地区会出现“去美元化”的趋势？这要先从乌克兰战争说起。
欧盟外交政策负责人博雷尔在近日接受《金融时报》采访时表示，欧盟应该打击印度加工俄罗斯石油后再转卖到欧洲的行为。他表示，这应该属于制裁范畴，并称“我们必须看看谁在购买”。
福布斯公布了本年度俄罗斯亿万富翁榜，一年之内，俄罗斯最富群体的总财富从3530亿美元猛增至5050亿美元。他们财富增长的主要原因是什么？谁又是俄罗斯首富？
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