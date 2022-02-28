 石油巨頭跟進抵制 美加切斷與俄央行往來 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.03.2022

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时政风云

石油巨頭跟進抵制 美加切斷與俄央行往來

俄羅斯入侵烏克蘭第六天，國際制裁持續升級。石油巨頭「殼牌」（Shell）跟進「英國石油」（BP），2月28日宣布將全面切斷與俄羅斯的業務往來。美加同步禁止與俄羅斯央行的往來，被認為是前所未有的重手制裁。

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西方針對俄羅斯的裁持續升級。

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俄羅斯與烏克蘭28日的談判未果，但雙方表示會持續溝通。與此同時，烏克蘭總統澤連斯基與俄羅斯總統普丁各自提出新的訴求，其中澤連斯基呼籲各國機場與港口禁止俄羅斯飛機與船隻進入。

为应对卢布贬值，俄罗斯央行将基准利率大幅上调至20%并出台一系列措施，防止卢布继续暴跌及高通货膨胀。克里姆林宫称，俄罗斯已有反制西方制裁的计划。

在聯合國緊急特別會議上，俄羅斯大使要求烏克蘭為俄羅斯入侵負責，並指責美國在背後煽動。中國則繼續保持微妙的曖昧態度，重申支持和談，反對冷戰。

（德國之聲中文網）「殼牌」（Shell）石油公司週一（2月28日）宣布，有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，將全面切斷與俄羅斯的業務往來，其中包含一家規模巨大的天然氣液化工廠。這也讓殼牌成為繼「英國石油」公司（BP）後，又一加入抵制俄羅斯的石油公司。

殼牌在聲明中表示，將退出其與「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）合資的液化天然氣工廠「薩哈林2號」（Sakhalin 2 LNG）。目前，殼牌持有該廠27.5%的股份，俄羅斯Gazprom持股50%。

位於庫頁島的薩哈林2號，規模巨大。《路透社》報導，其每年生產約1,150萬噸的液化天然氣，出口到包括中國、日本在內等主要市場。

根據《路透社》，截至2021年底，殼牌對俄羅斯的投資，非流動資產達30億美元。

與此同時，殼牌還將退出與Gazprom的另一家合資企業「Salym石油開發公司」（Salym Petroleum Development），並計畫撤出對「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管道的融資。此前，德國已在2月底停止北溪2號的審核程序。

殼牌執行長范柏登（Ben van Beurden）在聲明中表示，「對於烏克蘭的生命損失深感震驚遺憾」，並稱俄羅斯的「軍事進犯」是「威脅歐洲安全、無意義的舉動。」

在殼牌抵制俄羅斯之前，作為俄羅斯最大海外投資者的BP已於上週日（2月27日）宣布，將脫手「俄羅斯國營石油公司 」（Rosneft）近20%的持股，此舉可能令BP的虧損成本達250億美元。同時，BP執行長盧尼（Bernard Looney）即刻辭去Rosneft的董事職位。

殼牌全稱為「荷蘭皇家殼牌」，是世界第二大石油公司。與BP、埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）、道爾達（Total）等並列為全球石油產業巨頭。在殼牌與BP接連宣布對俄抵制之後，其他石油與能源巨頭是否跟進，成為關注焦點。

加拿大跟進 禁止俄羅斯石油進口

除了企業祭出能源制裁手段，加拿大也在週一（2月28日）宣布禁止從俄羅斯進口石油。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）表示，俄羅斯的石油生意約佔莫斯科政府收入的三分之一，石油收入成為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及寡頭對烏克蘭發動戰爭的金援來源。他並補充，「雖然加拿大近年來進口（俄羅斯原油）的數量很少，但這項措施仍發出了一個強而力的訊息。」

「過去的幾天裡，我們已經看到普丁做出了嚴重的誤判。他以為征服烏克蘭會很容易......。他認為西方會對此意見分歧和猶疑不定，他在這兩方面都大錯特錯。」特魯多說。

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西方金融制裁讓俄羅斯出現了ATM排隊提領存款的擠兌人潮。

美加中止與俄羅斯央行的所有交易

與此同時，西方針對俄羅斯的金融與經濟制裁持續升級。美國與加拿大週一（2月28日）同步宣布，禁止與俄羅斯央行的交易，即刻生效。此舉被認為是前所未有的重手制裁。

美國財政部宣布，禁止國內和俄羅斯央行進行任何美金匯兌交易，但「個別能源相關的交易」目前仍不受制裁禁令限制。一名美國官員表示，「通膨很可能因此激增」。

加拿大方面也宣布，即刻全面中止其金融機構與俄央行的所有交易。加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）稱，該項制裁史無前例，是第一次以這種方式制裁G20國家的中央銀行。目的在於禁止俄羅斯動用任何國際儲備，以進一步協助其對烏克蘭進行襲擊。

《法新社》指出，相較於先前祭出的金融經濟制裁，此舉將進一步地讓俄羅斯央行更難透過外匯儲備中的強勢貨幣（比如：美元、歐元等），穩定俄羅斯盧布。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國、加拿大、歐盟、英國曾於2月26日發表聯合聲明，承諾切斷多家俄羅斯銀行與國際支付系統SWIFT的業務連結，並對俄羅斯中央銀行的國際儲備進行限制。

28日，俄羅斯貨幣兌美元匯率一度暴跌超過30%，達歷史低點。為此，俄羅斯央行當天緊急決定將利率從9.5%上調至20%，並暫時禁止出售外國人持有的證券。貨幣崩潰也導致俄羅斯各地的自動取款機外排起了長隊，人們對盧布進一步貶值的擔憂加劇。

歐盟傳將祭出更多新制裁

法國一名高級官員週一（2月28日）表示，歐盟及其盟友正準備對俄羅斯實施新一輪制裁，以提高普丁對烏克蘭發動戰爭的成本代價。

「還會有更多制裁。」法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一名不願具名的助理告訴《法新社》，他們希望能藉此「提高（普丁的）戰爭成本，並改變他的盤算。」

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