石油大亨叶简明浮出水面 被指行贿高官

（德国之声中文网）久未露面的中国华信能源有限公司董事局主席叶简明如今被中国媒体"点名"。央视在报道原甘肃省委书记王三运案的审理中提到了这位石油大亨，他被指对王三运行贿。新浪财经报道，根据叶简明的供述，行贿一事发生于2011年。这一年，王三运夫妇向他提出了请求，说儿子王畅两口子想在上海买个大点的房子，他们家也没有什么钱，让他在买房和其他方面支持一下。他当时表态一定会支持的。

网上有关叶简明的资料并不多。2016年，叶简明在《财富》杂志全球"40位40岁以下"商界精英中排名第2位。登上榜单后，叶简明接受了该杂志的专访，有媒体注意到，这是叶简明第一次接受媒体访问，这名企业家如此成功，却又极其神秘，引起了不少媒体的好奇心。多家媒体揭底发现，叶简明的家境并不显赫，曾用过"叶建名"这个名字。只能通过蛛丝马迹拼凑出其发家史的媒体不禁感叹，他可能是"中国最神秘的富豪"。

《南华早报》早前报道指出，自2015年以来，华信至少以17亿美元收购罗马尼亚、阿联酋、俄罗斯、乍得与能源有关的业务。这还不包括以另外12亿美元收购美国和捷克的金融服务领域。

今年三月初，"财新"网和香港《南华早报》都报道了叶简明被调查的消息。后者还强调，对叶简明进行调查的命令直接由中国国家主席习近平下达，并援引4名匿名知情人士称，叶简明于春节期间2月16日被带走。

不久后华信能源有限公司传出开始变卖资产与解雇员工。路透社今年5月份报道，有知情人士表示，有员工接到了遣散通知书。外界紧盯着公司财务状况，债权人紧咬着公司讨债。"已经没有人干活了"，一个离职员工说，"有些人在找新工作，有些人拿书看，还有些人公然在上班时间打牌。"

中国央视报道之前，官方一直都没有透露任何关于叶简明的指控。央视的画面记录了检察院的部分指控，其中包括原甘肃省委书记王三运2011年收受了叶简明的贿赂。根据新浪财经报道，郑州检方提出的指控显示，王三运通过时任交通银行董事长胡怀邦，为中国华信下属公司上海华信入股海南银行提供帮助。上海华信是中国华信旗下最重要的经营主体。报道还指出，从1993年到2017年，被告人王三运非法收受财物折合人民币6685余万元。

文木 / 凝炼 （路透社等）