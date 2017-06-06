石油博弈 卡塔尔宣布退出欧佩克

（德国之声中文网）卡塔尔新任能源部长萨德·阿尔-卡阿比（Saad al-Kaabi）周一（12月3日）宣布，该国将在下月退出石油输出国组织（欧佩克/OPEC）。

"卡塔尔决定撤回在欧佩克组织的成员国身份，2019年1月生效。"卡阿比在卡塔尔首都多哈召开新闻发布会表示。

媒体报道引述这位部长称，"退出（欧佩克）的决定体现出卡塔尔希望关注开发和增加其天然气生产的愿望。我们希望在今后几年内将天然气产量从每年7700万吨提高到1亿1000万吨。"

"卡塔尔是世界领先的天然气供应方，也是最为洁净的石化燃料-液化天然气的最大出口国，这使得卡塔尔经济实力强大而具有韧性，我们对此感到自豪。"

卡塔尔是液化天然气的重要生产者

自从欧佩克组织1960年建立以来，这是首次有中东国家宣布退出。卡阿比同时表示 ，卡塔尔希望将其石油生产量从每天480万桶提高到650万桶。

卡塔尔是世界主要的天然气出口国

卡阿比表示，在周一做出上述宣布之前已经将相关决定通知欧佩克组织。总部位于维也纳的该组织目前尚未对此作出回应。

石油价格猛涨

周一，俄罗斯和沙特延长了石油限产协定，导致国际市场石油价格猛升。而在此前一天，美中同意关税战"停火"，让外界对于贸易冲突激化的担忧暂时有所缓和。

俄罗斯总统普京周六曾表示，他与沙特王储萨勒曼"同意延长协议 "限制石油产量，此举的背景是全球市场石油价格此前持续下跌。

沙特是欧佩克成员国，而俄罗斯并非该组织成员。根据当时所达成的协议，两国将共同削减石油产量，该份协议将在今年年底到期。尽管协议并未明确宣布具体减产规模以及减产时间，但世界两大原油出口方达成的这份协议还是让石油交易者欢呼雀跃。本周一，布伦特原油价格上升2.42美元，达到每桶53.35美元。西德克萨斯中间基原油价格上涨2.6美元，达到62.06美元。

石涛/叶宣（德新社、法新社）