石油公司持续大赚 征收“暴利税”的呼声高涨

（德国之声中文网）全球能源危机和高通胀危机给消费者带来了痛苦和不确定性，那些大型石油公司来却趁机赚得盆满钵满。

周二（8月2日），英国石油公司（BP）成为最新报告今年第二季度利润大幅增长的石油巨头。据该公司报告，这是14年来最高的季度利润，其基本利润飙升至85亿美元，是其去年同期记录的三倍多。这是该公司历史上第二高的季度利润，也是石油行业一连串令人咂舌的高收益报告中的最新一个。

美国能源巨头埃克森美孚（ExxonMobil）和雪佛龙（Chevron）最近也宣布了创纪录的季度利润。在截至6月30日的上个季度中，埃克森公司创收179亿美元，比之前的记录高出20亿美元。雪佛龙第二季度的利润为116亿美元，也创下了纪录。

欧洲最大的石油公司壳牌（Shell）上周宣布，它已经连续两个季度打破其利润记录，最新季度收益为115亿美元。

德新社报道指出，埃克森美孚、雪佛龙、壳牌和法国的道达尔能源公司在上一季度总共的收益，几乎是去年同期的两倍。

图为世界石油巨头今年第二季度利润增长图

目前在许多国家，都有政治人物和消费者保护团体批评石油公司，正利用全球供应短缺的现状发财。

美国总统拜登在6月表示，在消费者燃料价格上升到创纪录水平的时候，埃克森美孚这样的公司赚钱“比上帝还多”。

是否应该征收“暴利税”？

能源价格飙升之际，俄罗斯入侵乌克兰的战争也引发全球商品市场动荡。位于华盛顿特区的能源咨询公司Rapidan Energy Group的总裁麦肯纳利（Bob McNally）说：“这些利润主要来自原油价格的周期规律。”

“石油行业在探测和开采的过程中，会在前期进行大量投资。”他接受德国之声采访时说，“随后，运营成本相对降低。 因此，当价格暴涨时，利润也会暴涨。”

一边是石油公司利润大增，一边是世界各地通货膨胀率飙升，人们呼吁政府对石油公司征收更高的税。

5月，英国宣布对石油和天然气生产商的利润征收25%的“暴利税“。意大利也提出了一个类似的法案。在美国，总统拜登受到了来自其本党成员的压力，要求引入暴利税，不过此举将面临重大阻碍。

联合国秘书长呼吁对石油和天然气企业征收超额利润税

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）称，在能源危机中石油和天然气企业赚取巨额利润是“不道德的”，他表示，那些发展中国家正处于深渊边缘，政府们应该有所作为。

古特雷斯呼吁对这些石油和天然气企业征收所谓的超额利润税。他在周三（8月3日）对媒体说，“石油和天然气公司在这场能源危机中以最贫穷的人、最贫穷的社会为代价赚取创纪录的利润，这是不道德的，也对气候造成了重创”，他表示，政府们应该利用征收的税款来支持最受到威胁的群体。

在德国，财政部长林德纳(Christian Lindner)一直拒绝征收“暴利税”，尽管执政联盟中的其他党派对此类税收表示赞同。林德纳来自亲商贸的自由民主党（FDP），其他两个联合执政党是绿党和社民党（SPD）。

林德纳认为，这种税收可能助长通货膨胀。这一立场似乎得到了为德国财政部提供建议的独立经济学家咨询小组的支持。他们在一份专家意见中警告说，政府官员们需要“在使用这种当下时髦的、但从长远来看具有经济危害性的暴利税时要非常小心"。

石油公司：应加大绿色能源投资

石油公司们一直坚决反对征收暴利税，建议加大对绿色能源的投资，作为实现该行业去碳化的一种方式。

英国石油公司在宣布利润的同时，承诺投资于风力发电和电动汽车充电。壳牌公司的首席执行官·范伯尔登（Ben van Beurden）也曾表示支持绿色投资，作为税收的一种替代方案。

“赚钱是一种责任，这种责任让我们能够继续投资于能源安全......以及能源转型。” 他说，“最终，这将使社会减少对石油和天然气的依赖。”

能源问题专家麦克纳利说，石油公司知道，利润如此高下去，他们将面临越来越大的压力，但他们期望政府采取平衡的措施。他说：“因为油价和利润极不稳定，石油公司意识到正在进入一个极具挑战性和不确定性的时期；他们在为政府支出提供资金的同时，还要面临加速去碳化的政治压力。”

麦克纳利说：“他们更希望政府实施明确、持久和合理的政策，在充分投资以供应世界运作所需的能源，以及追求其他环境目标和预算之间取得平衡。 他们最大的挑战是不稳定、不确定和不现实的政府政策。”

英国石油公司等公司的盈利打破了记录

油价会下跌吗？

在能源和通货膨胀双重危机的背景下，石油公司的高额利润遭到政治人物、工会官员和环保活动家的严厉批评。

英国工会联盟负责人奥格雷迪（Frances O'Grady）说：“这些令人瞠目结舌的利润是对数以百万计因能源账单飙升而挣扎的劳动人民的侮辱。”今年早些时候，绿色和平组织谴责石油公司的“无耻暴利”，称其第一季度的利润“不道德”。

然而，石油价格似乎不会很快下跌。能源问题专家麦克纳利说，只要油价仍然像现在这样高——主要是由乌克兰战争引发的不确定性推动的，能源公司就会继续创下利润记录。

他说：“油价上涨的主要风险是经济衰退。前七年油价萧条阶段的创伤尚未从记忆中消退，人们对于投资仍然谨小慎微。”

麦克纳利还指出，如果油价再次大幅下跌，企业将受到直接影响。他说，“当价格像两年前那样大跌时，公司收益就会崩盘。”

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