 石油为何出现负油价 | 经济纵横 | DW | 23.04.2020

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经济纵横

石油为何出现负油价

这是一个什么时代？买原油获免费赠送还有奖励。仅仅是因为发生冠状病毒危机还是石油市场的特殊性？请看以下几个关键问题及其解答。

USA New York Börse Ölpreis (Reuters/D. Ruvic)

天天都在见证历史：石油价格竟然可以为负数！

（德国之声中文网）石油市场发生了什么？

由于爆发新冠病毒危机，油价已经连续几周大幅下跌。此外，欧佩克与其他产油国之间也存在意见分歧。本周初，一些供油合同已到期。只是储油库已满，也就是说没有或只有很少的客户愿意接货。周一晚上，美国WTI原油的价格因此跌至负数。

如何计算石油价格？

石油价格主要基于供需原则。由于疫情爆发导致全球经济停滞，因此没有了需求，石油价格也就此一落千丈。原因是公司订购的石油减少，航空公司的飞机停飞，消费者则呆在家里很少开车。

哪些石油合同引发价格暴跌？

所谓的5月期货合约到期。这意味着，谁在这一天手上有合约的交易商需要找到人来接收石油。石油将流入现有的储油设施，但只有在付费之后才能使用。现在5月期货马上就要交货，但储油设施已经饱和。剩余的储油设施则费用上涨。因此投资者纷纷逃离期货合约，不想做赔本生意。这些合约现在变得分文不值，甚至成为倒赔钱的买卖。

Ölfeld in Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/A. Haider)

沙特阿拉伯的油田

油价暴跌是投机者造成的吗？

对于这个问题，可以说是也可以说不是。期货合约对投机者可能很有吸引力。简单地说，这是对未来价格走向的赌注，有可能赢也有可能输。在目前的情况下，相关的投机者已经是彻底赌输了。但是，许多公司必须保障他们在原材料市场上的生意，例如通过期货的形式。期货商品可以用于小麦和咖啡豆等产品。通常期货可以为未来提供可靠且可计算的价格。只是在目前的情况下，几乎没有人想买这些期货原油。

为什么美国WTI原油期货惨烈崩盘？

WTI原油具有一维存储的特性。因为输油管道在俄克拉荷马州终止。那里有着世界上最大的石油存储设施，因此石油被输送到此。但是，库兴市原油仓储基地的储油设施已满。现在剩余的储存成本约为每桶十美元，而且价格可能还会继续上涨。而欧洲北海的布伦特原油则有更多可供选择的交货方式。

为什么不减少石油开采呢？

原则上来说油田都或多或少的受到压力。油井一旦开始了钻探，全球经济的润滑剂就会源源不断地流出。尤其是对于从环保角度来看颇具争议的美国水力压裂技术来说，停止生产极其困难。这也是为什么目前全球都使用油轮的原因，因为油轮可以用来作为漂浮的储油罐。

对矿物油公司有何后果？

如果价格继续保持在如此低的水平，石油公司的处境将更加糟糕，从而导致贷款违约和失业人数增加的连锁反应。在美国，石油价格的暴跌导致整个水力压裂开采业跌入深渊的边缘。观察家们认为，至少需要每桶50美元的价格公司才能维持生计。

Niedrige Kraftstoffpreise (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

偏偏在这个不能出门的时候，油价如此便宜：德国的柴油价格跌到1欧元以下了

特朗普为什么现在购买石油？

为了使自己成为众人瞩目的焦点。这位美国总统宣布，他将购买7500万桶石油，以支撑价格和补充国家储备。但是，全世界的石油需求每天就相当于这个水平。特朗普的拯救行动不过是杯水车薪。欧佩克与俄罗斯等其他产油国达成的将日产量减少1000万桶的协议将更具有效力。

但是，大多数专家认为，这还远不能解决需求下降的问题。沙特阿拉伯和俄罗斯等产油国正承受着越来越大的压力，它们主要通过石油收入为国家预算提供资金。

对汽油和取暖油价格意味着什么？

遗憾的是影响不大。因为在德国，税收在石油价格中所占的比例远远超过一半。本周初，欧洲产布伦特原油的价格也大幅下跌，但仍为每桶21美元左右。取暖油和加油站的油价可能在此基础上会有所延迟地下降。

  • Plastic bottles with cleaning products (picture-alliance/dpa)

    日常生活中 处处有石油

    清洁产品

    装有清洁产品的容器，其材质是由石油为基础的塑料。它轻便、不易变形且造价便宜。清洁剂里面也含有石油。过敏的人也可能会引发皮疹或痤疮。

  • Lemons

    日常生活中 处处有石油

    清洁小妙招

    化工清洁剂没有广泛使用以前，人们在很长时间里都会把柠檬当作清洁剂。柠檬酸具有与醋和碳酸氢钠相近的清洁功能，也不会像化学物质那样对人体有副作用。烤箱、烧烤架或者切菜砧板都可以用柠檬进行清洁。

  • A bag of trash

    日常生活中 处处有石油

    垃圾成山

    根据加利福尼亚大学的一项研究，全球每年产生的塑料垃圾有3.8亿吨，其中仅有9%被回收利用。其余的被烧毁或送到垃圾填埋场，研究人员估计，到2050年，全球各地每天产生的垃圾将达到340亿吨。

  • A straw pokes out of a plastic cup

    日常生活中 处处有石油

    对塑料吸管说不！

    欧盟委员会认为，人们只有改变自己的生活方式才能减少塑料垃圾的数量。该机构有意推出法令，禁止销售塑料餐具和吸管。这些物品容易生产、使用率不高就被扔掉，未来几个世纪，只会给地球带来负担。食品包装巨头利乐包Tetra Pak已经宣布该公司将生产纸质吸管。

  • Reusable coffee cups

    日常生活中 处处有石油

    重复利用

    联邦环境局指出，德国是欧洲最大的塑料垃圾生产国。单户住宅购买的商品有独立包装， 网购邮寄的物品有塑料和泡沫包装，人在旅途，喝咖啡也会制造垃圾。汉诺威市率先推出2欧元、可重复使用的环保杯。

  • A boy holds a plastic hose

    日常生活中 处处有石油

    印度在努力

    印度的塑料垃圾问题严重。 首都新德里已禁止使用一次性塑料。该国没有完善的垃圾处理系统，垃圾往往被烧掉，会释放出有毒的烟雾。

  • Dairy products in glass, enamel and ceramic containers

    日常生活中 处处有石油

    有意识地选择

    容器也可以更加环保。 在塑料时代来临之前，乳制品都是用玻璃瓶装的。消费者的选择对于塑料垃圾的减少具有决定性作用。

  • CDs

    日常生活中 处处有石油

    光盘回收

    每一张CD或者是DVD盘都含有大约30克的原油，每年全球各地生产的光盘大约有400亿张。每一张都含有聚碳酸酯、铝和漆。一些CD被扔掉，联邦环境局的数据显示，德国的回收率约为5％，回收之后它们可以成为眼镜架、电脑显示器外壳和车辆保险杠的材料。

  • A pump with a heel made of bioplastics (Fraunhofer Institut)

    日常生活中 处处有石油

    环保高跟鞋

    谁说高端品牌不关心生态问题？古驰Gucci的一些高跟鞋，鞋跟的材质是生物塑料。研究人员将木材、植物纤维和蜡结合在一起进行了液化。

  • A man and baby brush their teeth

    日常生活中 处处有石油

    一把好牙刷

    学习正确的刷牙方式非常重要，不仅仅要知道如何刷牙，还需要知道使用哪种刷子。普通牙刷由聚酰胺制成，聚酰胺是一种基于矿物油的产品，其中也包括了稳定剂、软化剂和染料。

  • Toothbrushes, toothcream and powder

    日常生活中 处处有石油

    回归自然

    猪鬃也可以制成牙刷。另外，用碳酸氢钠、椰子油、木炭以及姜黄、薄荷、丁香、鼠尾草、生姜混合的牙粉，与传统牙膏一样有效。

  • A stack of mattresses

    日常生活中 处处有石油

    环保床垫

    床垫的新市场？ 睡眠习惯、体重、过敏和材料偏好（弹簧、乳胶、天然橡胶或泡沫）都是挑选床垫需要考虑的因素。 大多数床垫都含有化石塑料， 生态床垫使用的则是向日葵油和蓖麻油制成的生物塑料。

  • A car is filled with gas

    日常生活中 处处有石油

    环保汽车

    原料是菜籽油的生物柴油仅适用于老旧的柴油发动机。生物天然气仅占燃料中的一小部分。汽车行业正在寻找石油的能源替代品。但这并不容易，电池的生产过程甚至也离不开石油。


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