（德国之声中文网）石油市场发生了什么？

由于爆发新冠病毒危机，油价已经连续几周大幅下跌。此外，欧佩克与其他产油国之间也存在意见分歧。本周初，一些供油合同已到期。只是储油库已满，也就是说没有或只有很少的客户愿意接货。周一晚上，美国WTI原油的价格因此跌至负数。

如何计算石油价格？

石油价格主要基于供需原则。由于疫情爆发导致全球经济停滞，因此没有了需求，石油价格也就此一落千丈。原因是公司订购的石油减少，航空公司的飞机停飞，消费者则呆在家里很少开车。

哪些石油合同引发价格暴跌？

所谓的5月期货合约到期。这意味着，谁在这一天手上有合约的交易商需要找到人来接收石油。石油将流入现有的储油设施，但只有在付费之后才能使用。现在5月期货马上就要交货，但储油设施已经饱和。剩余的储油设施则费用上涨。因此投资者纷纷逃离期货合约，不想做赔本生意。这些合约现在变得分文不值，甚至成为倒赔钱的买卖。

沙特阿拉伯的油田

油价暴跌是投机者造成的吗？

对于这个问题，可以说是也可以说不是。期货合约对投机者可能很有吸引力。简单地说，这是对未来价格走向的赌注，有可能赢也有可能输。在目前的情况下，相关的投机者已经是彻底赌输了。但是，许多公司必须保障他们在原材料市场上的生意，例如通过期货的形式。期货商品可以用于小麦和咖啡豆等产品。通常期货可以为未来提供可靠且可计算的价格。只是在目前的情况下，几乎没有人想买这些期货原油。

为什么美国WTI原油期货惨烈崩盘？

WTI原油具有一维存储的特性。因为输油管道在俄克拉荷马州终止。那里有着世界上最大的石油存储设施，因此石油被输送到此。但是，库兴市原油仓储基地的储油设施已满。现在剩余的储存成本约为每桶十美元，而且价格可能还会继续上涨。而欧洲北海的布伦特原油则有更多可供选择的交货方式。

为什么不减少石油开采呢？

原则上来说油田都或多或少的受到压力。油井一旦开始了钻探，全球经济的润滑剂就会源源不断地流出。尤其是对于从环保角度来看颇具争议的美国水力压裂技术来说，停止生产极其困难。这也是为什么目前全球都使用油轮的原因，因为油轮可以用来作为漂浮的储油罐。

对矿物油公司有何后果？

如果价格继续保持在如此低的水平，石油公司的处境将更加糟糕，从而导致贷款违约和失业人数增加的连锁反应。在美国，石油价格的暴跌导致整个水力压裂开采业跌入深渊的边缘。观察家们认为，至少需要每桶50美元的价格公司才能维持生计。

特朗普为什么现在购买石油？

为了使自己成为众人瞩目的焦点。这位美国总统宣布，他将购买7500万桶石油，以支撑价格和补充国家储备。但是，全世界的石油需求每天就相当于这个水平。特朗普的拯救行动不过是杯水车薪。欧佩克与俄罗斯等其他产油国达成的将日产量减少1000万桶的协议将更具有效力。

但是，大多数专家认为，这还远不能解决需求下降的问题。沙特阿拉伯和俄罗斯等产油国正承受着越来越大的压力，它们主要通过石油收入为国家预算提供资金。

对汽油和取暖油价格意味着什么？

遗憾的是影响不大。因为在德国，税收在石油价格中所占的比例远远超过一半。本周初，欧洲产布伦特原油的价格也大幅下跌，但仍为每桶21美元左右。取暖油和加油站的油价可能在此基础上会有所延迟地下降。