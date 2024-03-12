知情者：英特尔暂时保住供货华为的特许

（德国之声中文网）两位知情人士称，英特尔（Intel）暂时保住了向华为供应价值数亿美元芯片的特别许可，这家全球最大的芯片制造商还能继续向这家受到严厉制裁的中国通讯设备公司销售芯片。

美国总统拜登长期以来一直受到压力，要求他撤销特朗普政府颁发的一种特别许可证，该许可证允许英特尔向华为出售用于笔记本电脑的先进的中央处理器（CPU）。

英特尔的竞争对手超微半导体公司（AMD）认为，它没有获得向华为销售类似芯片的许可是不公平的，而对华鹰派人士则试图阻止向中国公司销售所有此类产品。

在竞争对手无法获得类似许可的情况下，英特尔却能保住这份许可证，这表明在美国在寻求限制中国政府获得美国尖端技术，尤其在严厉制裁像华为这样的公司时，企业面临着不平等和不确定的局面。

数据显示，这也使得华为在全球笔记本电脑市场上的份额虽然不大，但却在不断增长，而超微则被剥夺了向这家受制裁的中国公司销售价值数亿美元的产品的机会。

技术市场研究公司Canalys的分析师艾玛·许（Emma Xu）说：“华为笔记本电脑使用的大部分CPU仍然来自英特尔，因此对它的任何进一步限制都将使华为的笔记本电脑产品面临相当大的挑战。”

英特尔、华为、商务部和白宫均拒绝就此发表评论。超微没有回应置评请求。中国驻华盛顿大使馆将对华为的限制描述为“经济霸凌”，敦促美国“停止过度扩大国家安全概念”来“打压中国企业”。

华为是华盛顿和北京之间长达数年的技术战的象征企业，因涉嫌违反有关制裁规定，被特朗普政府于2019年列入贸易限制名单。华为此前否认有不当行为。

被列入该名单通常意味着美国供应商被禁止向该公司出售任何产品。

对于华为 我们应该感到担忧吗？

但在2020年底，也就是前总统特朗普卸任前，美国商务部批准了一些美国公司（包括英特尔）向这家中国电信设备巨头出售某些产品的特别许可。

一位知情人士说，在拜登总统上任后，超微于2021年初申请了销售类似芯片的许可，但从未收到回复。

路透社无法确定英特尔获得许可而超微未获许可的原因。但超微的一份内部报告显示，对华为CPU芯片销售的影响立竿见影，含有超微芯片的华为笔记本电脑的销售份额从2020年的47.1%骤降至2023年上半年的9.3%。该报告的数据来源是市场调研公司NPD和GfK。

而英特尔芯片在华为笔记本电脑中的销售份额则从52.9%猛增至90.7%。

根据演示文稿，到2023年初，两家公司的“预计收入差异”将高达5.12亿美元。

NPD于去年和数据公司IRI合并成立Circana公司，该公司和GfK均拒绝就此发表评论。

消息人士称，去年，一名美国政府官员公开表示正在审查华为的特许政策，并私下告诉一些企业，商务部将解决许可差异问题，取消特许的努力似乎有有望取得成果。

一位美国官方知情人士说，到去年年底，美国商务部在没有说明理由的情况下搁置了撤销特许的计划。他强调说，该计划可能会在晚些时候恢复。

路透社无法了解美国商务部搁置撤销英特尔许可证计划的原因。

消息人士称，英特尔的许可证预计将于今年晚些时候到期，而且不太可能延续。与此同时，华为网站显示，其笔记本电脑依然严重依赖英特尔芯片。

根据Canalys的数据，华为在中国的销售份额已从2018年的2.2%增长到2023年的9.7%，当时已取代戴尔成为中国市场第三大笔记本电脑销售商。

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



（路透社）

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