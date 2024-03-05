知情人士：AMD公司对华特供芯片出口受阻

（德国之声中文网）据彭博社引述知情人士称，超微半导体公司（AMD）对中国的特供产品在功能表现上有所下调，以便不触犯美国商务部的出口限制，但美国商务部认为，该芯片产品仍然具有过高的性能，需要申请特殊许可。目前尚不明确，AMD公司是否已提交申请。

去年底，美国收紧向中国出口人工智能芯片。此前已有相关的限制规定，然而，ChatGPT的问世让外界意识到人工智能的强大能力；华为一款新手机中使用的先进本土芯片也引起华盛顿的警觉。由于相关技术也可用于军事目的，美国进一步限制了人工智能芯片的对华出口。

不过，美国政府也为本国半导体产业开了一扇窗口，即：芯片企业可以寻找途径向中国出口用于中小型系统的人工智能芯片。

另一家芯片企业英伟达（Nvidia）在美国政府收紧规定前，研发了特供中国的人工智能芯片，不过，新规出台后出口被叫停。尽管如此，对华业务并未影响英伟达的销售业绩：去年第四季度，该公司营收实现同比增长265%。英伟达在人工智能芯片技术上占统领地位。

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（路透社、法新社、德新社）

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