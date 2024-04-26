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知情人士：字节跳动宁愿关闭也不出售美国TikTok

2024年4月26日

美国总统拜登签署TikTok剥离法案后，知情人士表示，母公司字节跳动宁愿关闭也不会出售该应用软件。

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Symbolfoto | TikTok - USA
美国通过TikTok强制剥离法案后，其母公司字节跳动将作何举动引起关注图像来源: Petr Svancara/CTK/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）四名知情人士周四（4月25日）向路透社表示，TikTok首先将针对剥离法案采取一切可能的法律手段。

棘手之处在于TikTok的算法，由于知识产权原因，算法不允许与字节跳动割离。除用户数据及产品管理外，算法是这家中国公司最有价值的资产之一。

字节跳动公司拒绝就此表态，指出在其下属媒体平台"头条"上发表了声明。声明称，该公司没有出售TikTok的计划。

此前曾有科技平台The Information报道称，字节跳动考虑出售除算法以外的TikTok美国业务。

美国新近通过一项法案，强制TikTok在一年内与其母公司字节跳动剥离，否则将禁止该应用软件。总统拜登签署法案设定的期限是明年1月19日，他任期结束的前一天。

由于与中国政府关系密切，字节跳动备受青少年青睐的应用软件TikTok，在许多国家被认为有从事间谍和宣传活动的嫌疑。有关部门担心，中国政府可能获取用户的个人数据，并操纵公众舆论。

TikTok为何叫人上瘾?

（路透社）

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