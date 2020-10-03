 知名设计师高田贤三染新冠病逝 | 文化经纬 | DW | 05.10.2020

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文化经纬

知名设计师高田贤三染新冠病逝

旅居法国的日本时装设计师高田贤三感染新冠病逝。巴黎市长伊达尔戈发表推文说：“一位才华横溢的设计师，他让色彩和光芒在时尚界适得其所。今天，巴黎为失去她的一个儿子而感到悲痛。”

Kenzo Takada | japanisch-französischer Modedesigner (Joel Saget/AFP/Getty Images)

感染新冠不治

（德国之声中文网）时装设计师、全球知名品牌凯卓（Kenzo）的创始人高田贤三（Kenzo Takada）因为感染新冠病毒，10月4日在巴黎去世。

吊唁潮涌而至。高田贤三是第一位旅居巴黎的日本时装设计师，他以奇妙的色彩融合而闻名于世。

他创建的巴黎凯卓之家发表推文说："今天，他的乐观、热情和大度仍然是凯卓的支柱。我们将铭感于心，永志不忘。"

巴黎高级时装公会的托莱达诺（Ralph Toledano） 说，他"帮助人们翻开时尚历史新篇章，促成东西方风格的融合"。

50年前，高田贤三在巴黎推出了他的第一个时装发布会，随后长期居住在巴黎。他曾这样描述这座城市： "每一面墙，每一片天空和每一个旅人，都激发了我的时装创意。"

他于1999年退出时尚界。在此六年之前，他将其品牌出售给路易威登集团（LVMH）。随后，他从事一些临时性的项目，包括今年开始的一个时装发布系列。

Frankreich | Modeschau in Paris | Kollektion Kenzo (Stephane De Sakutin/AFP/Getty Images)

巴黎时装周上展出的Kenzo 2021年春夏系列

巴黎的"日本丛林"

高田贤三1939年出生于日本一个经营旅馆的家庭，但他没有子承父业，而是选择学习艺术。在东京文化服装学院，斩获设计大奖，他成为明星学生。随后，他进入日本时装界，但是梦想前往巴黎。

机会随着1964年的东京奥运会来到。1965年冬天，他到达巴黎。几乎不会说法语的他，开始在时尚界艰难打拼。

1970年，他在Vivienne画廊租了一间展室。他后来回忆说，"我和几个朋友用了三个月时间，在墙上涂满卢梭（Le Douanier Rousseau）画中那样的原始丛林图案。"这是他在巴黎开始的第一间时装店"日本丛林"（Jungle Jap）。

因为囊中羞涩，他的首场时装发布会使用的是业余模特儿，只有20多个来宾。来宾中包括知名时装杂志《世界时装之苑》（ELLE）的主编，她慧眼识珠，喜欢上高田贤三与众不同的风格，做了封面报道。

高田贤三一夜走红。他以自己的创作对服装行业进行了重新阐释。

到了1980年代初期，当其他日本设计师还在巴黎为生存而奔波的时候，他的名字已经成为时尚界的一块招牌。

1983年，他举办了首场男士时装发布会。1988年，他创建的凯卓牌香水问世。

Frankreich Paris | Kenzo Takada - Modedesigner (Fred Dufour/AFP/Getty Images)

高田的个人画展（2010年6月，巴黎）

东西融合

从1980年代初期开始，凯卓时装店登陆纽约、伦敦、米兰、东京和罗马等城市，随后又出现在香港、慕尼黑、威尼斯、曼谷和新加坡。

高田贤三从各地的旅行中激发灵感，也从日本普通的工装中吸收营养。凯卓时装风格浪漫，融合多种色彩和民族风情，具有异国情调，映衬了七十年代的情怀，但在八十年代和九十年代也备受推崇。

很多人抄袭他的风格。英国设计师康兰（Jasper Conran）接受采访时说，他知道南非有一家山寨凯卓时装公司，比高田贤三挣的钱还多。

他在巴黎市中心巴士底狱附近修建了宅院，那里有地道的茶楼，还有一池鲤鱼。

巴黎市长伊达尔戈发表推文说，"一位才华横溢的设计师，他让色彩和光芒在时尚界适得其所。今天，巴黎为失去她的一个儿子而感到悲痛。"

 

张平/苗子   （法新社）

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