知名维族学者被判无期徒刑

（德国之声中文网）人权组织对话基金会（The Dui Hua Foundation）本周四（9月21日）在一份声明中透露，2018年12月，知名维吾尔学者热依拉·达吾提（Rahile Dawut）在一次秘密审判中因涉嫌危害国家安全而被判刑。她曾提起上诉，但最终被维持原判。对话基金会董事康原(John Kamm) 表示："达吾提教授被判无期徒刑是一场残酷的悲剧，是维吾尔族人民的巨大损失，也是珍视学术自由的人们的损失。"

达吾提曾是新疆大学的教授，也是该校少数民族民俗研究中心的创始人。2017年，中共打击维吾尔知识分子，多名学者被拘。《纽约时报》指出，达吾提是这些被失踪的维吾尔学者中最知名的一位，她在2017年12月被拘留后一直杳无音信。此后，中国当局没有透露她的下落，直到这个月，对话基金会看到一份中国政府文件，其中提到达吾提被判终身监禁。

在周五的例行新闻发布会上表示，中国外交部发言人毛宁表示她 "不掌握 "有关达吾提案的 "信息"，但她补充说，中国会 "依法处理案件"。

达吾提在国际社会也颇有声誉，她发表过许多文章，也出版过书籍，并且曾以学者身份出国，在剑桥和宾夕法尼亚大学等地举办过讲座。

中国在新疆打造另类现实

有维权团体指出，大约有400多名知名维吾尔学者、作家、艺术家等知识分子被拘。批评者称，北京用打压知识分子的方式来削弱甚至抹去维吾尔文化、身份和语言。中央研究院研究员弗里曼（Joshua Freeman）曾经担任过达吾提的翻译，他指出，大多数杰出的维吾尔族知识分子都被逮捕了：“我认为达吾提的遭遇并不是因为她的工作，而是因为她是维吾尔族人。" 达吾提被判终身监禁的消息令弗里曼和其他从事维吾尔文化研究的学者感到震惊，因为她并没有参与反对中国政府的活动，曾是中共党员，在被捕前还曾获得过中国文化部的奖项。

达吾提的女儿阿克达·普拉提(Akeda Pulati) 对这一消息感到震惊，她呼吁中国当局释放她的母亲。"我知道中国政府在折磨和迫害维吾尔族人。但我没想到他们会如此残酷，会判我无辜的母亲无期徒刑……他们的残酷超出了我的想象。"普拉提说，母亲是她所见过的最勤奋的人，她从小就被母亲对事业的奉献精神所激励：“她是一个非常简单的人，她一生只希望从工作和事业中找到乐趣，为社会、周围的人做一些有益的事情。“

在布鲁塞尔的维吾尔族音乐学家米吉特（Mukaddas Mijit）也和达吾提在工作上有过交集，表示达吾提在她和其他许多学者的职业生涯早期担任过主要顾问。米吉特说，达吾提是全球学术界和维吾尔文化之间的重要桥梁，指导了一代代杰出的维吾尔族学者，米吉特说： "她是维吾尔族身份的捍卫者，而这正是她被中国政府盯上的原因……他们想抹去一切，他们希望维吾尔族人忘记他们曾拥有多么美丽和多彩的文化。"

（美联社等）

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