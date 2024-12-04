知名作家琼瑶离世 赵薇罕见发微博悼念

台湾知名作家琼瑶周三（12月4日）轻生去世，享寿86岁。她此前曾在脸书发文写道: “不要哭，不要伤心，不要为我难过。我已经‘翩然’的去了！”多名琼瑶剧演员在微博发帖悼念，赵薇也罕见发声。

（德国之声中文网）台湾中央社引述新北警方证实，琼瑶下午在淡水家中轻生死亡，救护人员发现时已无呼吸心跳，明显死亡未送医。

琼瑶此前在脸书发文写道: “不要哭，不要伤心，不要为我难过。我已经‘翩然’的去了！”“这是我的愿望，‘死亡’是每个人必经之路，也是最后一件‘大事’。我不想听天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想为这最后的大事‘作主’。”

琼瑶还表示，她是“火花”，她己尽力燃烧过。她还呼吁年轻的人们不要轻易放弃生命，一时的挫折打击，可能是美好生命中的“磨练”，“像我一样，活到八十六、七岁，体力不支时，再来选择如何面对死亡。”

六天前，琼瑶曾在脸书上发文忆亡夫。 琼瑶本名陈喆，其作品脍炙人口，包括《窗外》、《烟雨蒙蒙》、《梅花三弄》、《一帘幽梦》、《还珠格格》等多本小说被改编成电影或电视剧。

消失三年多的赵薇突然在微博发声（图为资料照片，2016年） 图像来源: Aurore Marechal/abaca/picture alliance

多名琼瑶剧演员发帖悼念 赵薇微博罕见发声

在琼瑶过世的消息公布之后，多名曾经出演过琼瑶剧的知名演员都纷纷在微博发帖表示悼念，包括苏有朋、林心如、黄晓明等。

连销声匿迹三年有余的赵薇也发了一条微博，帖文内容未言明是悼念琼瑶，只写了几行诗句：

滚滚长江东逝水，

浪花淘尽英雄。

是非成败转头空。

青山依旧在，几度夕阳红。

赵薇上一条微博还是在2021年8月15日发布。如今再次出现，帖文下面有不少网友留言呼吁她“回归”。赵薇因出演琼瑶电视剧《还珠格格》中的小燕子一炮而红，后来又主演了《情深深雨蒙蒙》。

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