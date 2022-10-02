 矛盾重重的中国气候保护政策 | 科技环境 | DW | 23.10.2022

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科技环境

矛盾重重的中国气候保护政策

中国既是全球最大的温室气体排放国，也是可再生能源的最大投资国。刚刚结束的中共二十大也体现了这种矛盾：一方面，中共当局表示要继续大力推动绿色新能源；另一方面，对煤炭产业的投资也仍在持续。

中国的绿色能源发电量正在快速上升，但由于能源消费总量不断上涨，中国依然在增建煤电

中国的绿色能源发电量正在快速上升，但由于能源消费总量不断上涨，中国依然在增建煤电

（德国之声中文网）在二十大的开幕报告上，中共总书记习近平再次强调，中国致力于降低温室气体排放，积极实现"碳中性"的目标。他在演讲中表示，中国将按计划分步骤"碳达峰"，同时也说，在淘汰旧能源之前要先开发新技术，"更清洁更高效地利用煤炭"。

根据中国政府之前制订的"碳达峰"计划，中国的温室气体年排放量将在2030年前达到峰值，随后再开始逐年下跌。而"碳中性"目标则要到2060年才实现，显著晚于德国的2045、欧盟以及美国的2050年。

绿色和平中国分部已经呼吁北京方面致力于比当前计划更早实现"碳达峰"目标。挪威经济咨询公司"路孚特"(Refinitiv)的首席能源分析师秦炎对德广联表示，习近平演讲中提到的"更清洁更高效地利用煤炭"暗示了中国告别矿石能源的时间点有可能比原计划更晚，尤其是在经历了2021年的电力紧缺风波后，当局放松了针对新建煤电厂的审批监管。秦炎同时也指出，中国对绿色新能源的投入也会进一步加强。

张家口附近的光伏发电场

张家口附近的光伏发电场

目前，中国已经是可再生能源的最大投资国，其装机容量、发电量、发电占比连续多年快速增长，煤炭等矿物能源的占比则在降低。然而，由于中国的能源总需求也在快速增长，因此煤电的总量依然在上升。多年来，中国一直是全球最大的煤炭消费国，2021年的煤炭消耗量再创历史新高。

秦炎指出，正是在中国整体依然缺电的背景下，习近平在其党代会开幕报告中强调实现碳减排承诺不应危及能源安全

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