矛盾、谎言、审查与抗争：一个关于中国网络审查的故事

（德国之声中文网）“起初当我从事这项工作时，我没有想更多，因为工作就是工作”，曾家骏（音）说。“但在我内心深处，我知道这与我的道德标准不一致。而一旦你在这个领域工作时间过长……这种矛盾会变得越来越强烈。”

曾家骏曾经是中国庞大的网络审查机器的一部分。如今，他生活在加州硅谷的中心地带。29岁的他，把自己过去的经历看得很淡。很少有在中国审查机构工作过的人，愿意讲述他们的故事，而准备公开这样做的人则更少。



曾家骏在互联网时代长大。他1993年出生在广东南部，第一次接触计算机是在小学期间，当时他的父亲带了一台个人电脑回家。

当他上网时，他发现了令人震惊的内容。他对法新社说：“就像一个全新的世界，等待我去探索。”

在早期，中国政府在网络审查方面并不完善。通过VPN可以访问很多在中国国内不公开讨论的主题和信息。

这些“禁果”中包括《天安门》，这是一部关于1989年天安门广场学生抗议活动的三小时纪录片。曾家骏看到的内容令他深感震惊：动用坦克和半自动武器，暴力镇压手无寸铁的学生，导致数百人、也许数千人丧生。

“这是一个巨大的、重要的、历史性的事件，但从来没有人告诉过我们，你也无法在中国互联网上搜索到。这些内容都被删除了，”他说。“我感到存在着一个巨大的谎言。很多历史都被掩盖了。”

如何规避网络审查？





像他那一代人当中的很多优秀学子一样，曾家骏在国外度过了他的大学时光。他在爱沙尼亚获得了工商管理学位后回到中国。

他的技术背景让他成功入职了字节跳动，这是一家新兴的中国社交媒体公司，其面向全球的TikTok和面向中国国内的抖音正在挑战传统社媒推特（Twitter）和Facebook。

“起初我非常兴奋，因为字节跳动是唯一一家在中国以外有成功业务的公司”，曾家骏说。“他们有TikTok，它占领了美国和欧洲的互联网，我们对此感到非常自豪。大多数时候，只有美国的互联网公司统领世界。”

这也是一份好工作，一份有挑战性的工作，月薪4000美元，远远高于北京的平均水平。

曾家骏表示，他是一个开发自动系统团队的一员，该系统用于过滤公司不希望在其平台上出现的内容。这些系统结合了人工智能来查看图片，并检查伴随图片的声音，转录评论和搜索禁忌语言。

他说，如果系统显示有问题，相关内容将被传递给数以千计的人工操作员，他们可以删除视频或停止直播。

他们主要是在寻找任何社媒公司都可能会反对的那些内容——自残、色情、未经授权的广告，但同时也包括任何政治上敏感内容。

据曾家骏说，一些图像总是被禁止的，例如坦克、蜡烛或黄雨伞的图片，后者是香港抗议活动的象征，同样被禁的还有任何针对习近平主席以及其他中共领导人的批评。他表示，中国网信办向字节跳动提供了指导方针，该公司自己也进行了补充，因为他们一直在警惕对于模糊规则的有目的性逾越。

“在中国，界限是模糊的。你不知道什么会得罪政府，所以有时你会越界，进行更严厉的审查”，他将公司的立场描述为“像走钢丝”。

审查名单是不固定的，具体事件会触发该名单的更新。

胡佳：纪念李文亮实际上是表达反抗

在2020年初，新增的审查内容包括武汉的眼科医生李文亮，这位医生当时试图对一种致命的新传染病发出警报。

当局急于压制信息，让李文亮医生沉默。我们后来都知道了，这些是关于新冠疫情的内容。

曾家骏说：“当李文亮医生发布消息时，这些信息被审查了，宣传人员出来说这位医生在传播错误信息。”

但当李文亮自己感染了新冠的时候，中国网民被激怒了。“每个人都在刷推特或者微博，以查看最新消息”，曾家骏说，他们在谣言和官方否认之间寻求真相。“许多内容被删除了。”

“我发了一些诸如‘我们要新闻自由，不再有审查制度’，然后我的微博账户也被审查了”，曾家骏说。“在那一刻，我觉得……我是这个生态系统的一部分。”

李文亮去世成为了最后一根稻草。“在李文亮医生去世的那个晚上，我觉得我不能再这样做下去了。”曾家骏辞去了工作，搬回了自己的家乡，在那里更多钻研编程，并申请成为美国东北大学硅谷校区的一名研究生。



在加州，曾家骏感到很安全，他不相信中国政府会在美国本土试图让他闭嘴。他留在中国的父母，则对他的言论所面临的风险持更谨慎的态度。

“他们只是想让我说话时更小心谨慎。他们担心事情可能出错，或者我被外国媒体操纵。但在这个问题上我不听他们的”，他说。“我猜测我至少在10年内不能回到中国。”

然而，对于曾家骏而言，这种付出是值得的。他把反对审查制度的斗争称为“人民的斗争”。“我认为这是一个巨大的问题，（我们）应该提高对中国正在发生的事情的认识。”

在谈到中国的当下与未来时，他说：“从短期来看，每个人都是悲观的。但我认为从长远来看，每个人都对中国的未来持乐观态度”，他说。“我想，如果你回顾我们的历史，总有一些非常勇敢的理想主义者，他们会在时机到来时做出改变。”

（法新社）

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