矛头转向欧盟—— 美拟扩充惩罚性关税清单

（德国之声中文网）中美贸易战刚刚达成停火协议，美国立即开始对欧盟进一步施压。特朗普当局发出威胁称，因欧盟对飞机制造业提供违禁补贴，美国将实施针对欧盟的价值数十亿美元的惩罚性关税。大量欧盟出口产品，从橄榄、肉类、奶酪、威士忌，甚至铸铁产品，都有可能受到这一禁令的影响。

美国贸易代表办公室周一晚间发布了一份欧盟产品清单，将有可能对价值大约40亿美元的产品征收惩罚性关税，以报复欧盟对飞机制造业的非法补贴。贸易代表的声明中称，这是对此前价值210亿美元欧盟产品清单的补充。

多年来，美国和欧盟一直在世界贸易组织内就欧盟对空中客车提供非法补贴一事争执不休。今年四月，美国发布了一份可能对欧盟产品征收惩罚性关税的临时清单，涉及价值大约110亿美元的产品。欧盟则立即做出回应，宣布也有可能对一部分美国产品征收惩罚性关税，有可能受到影响的产品包括番茄酱、葡萄酒、旅行箱以及游戏机。

美欧双方相互发出惩罚性关税威胁的大背景是一场在世界贸易组织内已经持续了15年之久的诉讼。美国和欧盟相互指责对方为各自的飞机制造巨头，即空中客车和波音提供非法补贴。世界贸易组织最终裁定，争执双方都存在违规行为。至于如何借助惩罚性关税对受损一方提供赔偿的具体金额，则应通过一个调停机构来最终确定。一般认为，调停机构最早会在今年夏季做出初步裁定。

美国方面已经向世界贸易组织提出了对欧盟征收惩罚性关税的申请。而欧盟也针对美国方面非法向波音提供补贴一事向世界贸易组织提起了诉讼。今年三月，世贸组织上诉法庭做出终审裁定，称波音公司无视此前的判决，仍在获取非法的国家补贴。就此，世贸组织已经为欧盟对美国产品征收惩罚性关税铺平了道路。

布鲁塞尔和华盛顿的贸易争端很有可能会进一步激化。G20峰会上，中美贸易战暂告"停火"，双方同意重启谈判之际，欧美贸易争端又成为一个新的危机隐患。欧美双方已经开始对对方一系列产品征收惩罚性关税。而数月以来，特朗普已多次威胁要对欧盟的汽车征收惩罚性关税。美国贸易代表办公室表示，将于八月五日就最新一批拟征关税产品清单在华盛顿举行公开听证。

达扬/苗子（德新社）