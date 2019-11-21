矛头对准美国 北京、德黑兰互相撑？

在美国国会通过《香港人权与民主法案》后，伊朗外交部很快发出了严厉谴责，称这种干预他国内政的行为已经成为美国外交政策的支柱，并批评华盛顿“绑架人权概念”。而不久前，中国央视报道称伊朗人民欢庆油价上涨——在伊朗因为上调油价而爆发示威的背景下。
（德国之声中文网）美国国会以压倒性多数通过香港法案，不仅激怒了北京，德黑兰也同样发出措辞严厉的批评声。
据伊朗官媒塔斯尼姆（Tasnim）通讯社报道，伊朗外交部强烈谴责美国国会通过《香港人权与民主法案》，并警告这种做法违反国际准则，可能严重威胁国际稳定。
在一份声明中，伊朗外交部发言人穆萨维（Seyed Abbas Mousavi）谴责美国政府对中国内政的"无耻干预"，并称这种干预他国内政的行为，已经成为反规范地退出国际条约之外"华盛顿外交政策的第二大支柱"。
穆萨维还表示，绑架人权概念永不不会为美国政府的"张狂"的外交政策带来合法性。
特朗普政府宣布退出与伊朗的国际核协议后，加强了对伊朗的制裁。一段时间以来，伊朗和美国的关系持续紧张。
央视：伊朗人民支持政府调控油价
伊朗政府上周宣布提高燃油价格、实施新的配给制度，这在该国引发大规模抗议。包括首都德黑兰在内的多个城市连日爆发示威活动，一些示威者与警方发生冲突，目前两人在抗议中丧生。
中国中央电视台周三（11月20日）报道称，伊朗民众上街支持政府调控油价。其中提到，很多伊朗民众走上街头支持政府调控油价以度过经济危机，也有一些示威者在街头抗议政府上调油价，有部分示威者还破坏银行加油站等公共设施，政府则出动了警察维持秩序。报道以"民众上街支持政府调控油价"作为标题。
一些网友评论称，这种报道是颠倒黑白。
美国会以压倒性多数通过香港法案，激怒了北京。目前正在和中国谈贸易协议的美国总统特朗普会如何权衡？在这种微妙关系中，他会签字还是否决？ (21.11.2019)
《香港人权与民主法案》和《香港保护法》在美国国会两院通过。一旦总统特朗普签字，相关法律生效，会对香港作为国际金融贸易中心的特殊地位造成怎样的影响？而几经波折仍前途未卜的中美贸易协议是否也会因此而搁浅？ (21.11.2019)