 矛头对准美国 北京、德黑兰互相撑？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.11.2019

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时政风云

矛头对准美国 北京、德黑兰互相撑？

在美国国会通过《香港人权与民主法案》后，伊朗外交部很快发出了严厉谴责，称这种干预他国内政的行为已经成为美国外交政策的支柱，并批评华盛顿“绑架人权概念”。而不久前，中国央视报道称伊朗人民欢庆油价上涨——在伊朗因为上调油价而爆发示威的背景下。

China Besuch Mohammed Dschawad Sarif, Außenminister Iran (Reuters/T. Peter)

 

（德国之声中文网）美国国会以压倒性多数通过香港法案，不仅激怒了北京，德黑兰也同样发出措辞严厉的批评声

据伊朗官媒塔斯尼姆（Tasnim）通讯社报道，伊朗外交部强烈谴责美国国会通过《香港人权与民主法案》，并警告这种做法违反国际准则，可能严重威胁国际稳定。

在一份声明中，伊朗外交部发言人穆萨维（Seyed Abbas Mousavi）谴责美国政府对中国内政的"无耻干预"，并称这种干预他国内政的行为，已经成为反规范地退出国际条约之外"华盛顿外交政策的第二大支柱"。

穆萨维还表示，绑架人权概念永不不会为美国政府的"张狂"的外交政策带来合法性。

特朗普政府宣布退出与伊朗的国际核协议后，加强了对伊朗的制裁。一段时间以来，伊朗和美国的关系持续紧张。

央视：伊朗人民支持政府调控油价

伊朗政府上周宣布提高燃油价格、实施新的配给制度，这在该国引发大规模抗议。包括首都德黑兰在内的多个城市连日爆发示威活动，一些示威者与警方发生冲突，目前两人在抗议中丧生。

Iran Proteste gegen Erhöhung der Benzinkosten (picture-alliance/abaca/SalamPix)

伊朗上调油价 多个城市示威抗议

中国中央电视台周三（11月20日）报道称，伊朗民众上街支持政府调控油价。其中提到，很多伊朗民众走上街头支持政府调控油价以度过经济危机，也有一些示威者在街头抗议政府上调油价，有部分示威者还破坏银行加油站等公共设施，政府则出动了警察维持秩序。报道以"民众上街支持政府调控油价"作为标题。

一些网友评论称，这种报道是颠倒黑白。

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外部链接

Iran Condemns US Bill on Hong Kong

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