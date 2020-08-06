矛头又指中国 特朗普：北京恐蓄意让病毒扩散

(德国之声中文网) 在台湾宣布美国卫生部长阿札尔 (Alex Azar) 确定於8月9日访台的同一天，美国总统特朗普周四 (8月6日) 再度抨击中国处理新冠疫情的方式。特朗普再次宣称中国可能刻意让新冠病毒在全球大流传，但他并未提供任何具体证据。

在美国新冠疫情持续延烧的时刻，即将代表共和党参与11月总统大选的特朗普试图将目标转移至中国政府。特朗普说，他认为中国控制住国内疫情、却让新冠病毒蔓延全球这件事情十分的可耻。他说：「不论新冠病毒是因中国能力不足或是刻意操作而蔓延全球，中国的作法十分可恶。」

与此同时，台湾行政院周四确认美国卫生部长阿札尔将於8月9日出访台湾，中国国家卫健委也对此发布声明，强调「台湾问题是中国内政，不允许外部势力插手干涉」，并重申中美两国应就公共卫生健康展开合作。

中国国家卫健委的发言人在微信公众号上发声明表示，中国敦促美国遵守「一个中国」原则与中美三个联合公报，并立即撤销阿札尔同台湾官方往来的错误决定。中国国台办发言人马晓光也说，台湾执政的「民进党当局挟洋自重丶甘当棋子，与美方勾连，获取政治私利，损害两岸同胞共同利益」。

美国卫生部长阿札尔则是在接受美国电视台MSNBC访问时再次表示，访台行程在於重申美台夥伴关系，并再次赞扬台湾在公卫领域的透明度与合作。他説：「无论是在刚果爆发的伊波拉病毒或是新冠病毒所引爆的全球疫情，台湾一直是公卫领域透明合作的典范，我会透过这趟访台旅程重申美台之间的夥伴关系，以及台湾在国际公卫界的重要角色。」阿札尔并未正面对于中国防疫做出评价。

路透社在报导中指出，特朗普抨击中国的做法可能使中美关系再次紧绷，并引发外界关注今年1月双方所签署的贸易协议是否会变调。美国商务部所公布的数据显示，在6月中美贸易逆差扩大至284亿美元後，美国民主党总统参选人拜登称中美贸易协议是「失败」的。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社)