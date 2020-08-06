矛头又指中国 特朗普：北京恐蓄意让病毒扩散

美国总统特朗普周四批评中国可能蓄意让新冠病毒扩散到全球，让各界担忧中美关系进一步恶化。与此同时，即将访台的美国卫生部长阿札尔并未公开评论中国处理新冠疫情一事，只说访问台湾主要是重申美台合作。
(德国之声中文网) 在台湾宣布美国卫生部长阿札尔 (Alex Azar) 确定於8月9日访台的同一天，美国总统特朗普周四 (8月6日) 再度抨击中国处理新冠疫情的方式。特朗普再次宣称中国可能刻意让新冠病毒在全球大流传，但他并未提供任何具体证据。
在美国新冠疫情持续延烧的时刻，即将代表共和党参与11月总统大选的特朗普试图将目标转移至中国政府。特朗普说，他认为中国控制住国内疫情、却让新冠病毒蔓延全球这件事情十分的可耻。他说：「不论新冠病毒是因中国能力不足或是刻意操作而蔓延全球，中国的作法十分可恶。」
与此同时，台湾行政院周四确认美国卫生部长阿札尔将於8月9日出访台湾，中国国家卫健委也对此发布声明，强调「台湾问题是中国内政，不允许外部势力插手干涉」，并重申中美两国应就公共卫生健康展开合作。
中国国家卫健委的发言人在微信公众号上发声明表示，中国敦促美国遵守「一个中国」原则与中美三个联合公报，并立即撤销阿札尔同台湾官方往来的错误决定。中国国台办发言人马晓光也说，台湾执政的「民进党当局挟洋自重丶甘当棋子，与美方勾连，获取政治私利，损害两岸同胞共同利益」。
美国卫生部长阿札尔则是在接受美国电视台MSNBC访问时再次表示，访台行程在於重申美台夥伴关系，并再次赞扬台湾在公卫领域的透明度与合作。他説：「无论是在刚果爆发的伊波拉病毒或是新冠病毒所引爆的全球疫情，台湾一直是公卫领域透明合作的典范，我会透过这趟访台旅程重申美台之间的夥伴关系，以及台湾在国际公卫界的重要角色。」阿札尔并未正面对于中国防疫做出评价。
路透社在报导中指出，特朗普抨击中国的做法可能使中美关系再次紧绷，并引发外界关注今年1月双方所签署的贸易协议是否会变调。美国商务部所公布的数据显示，在6月中美贸易逆差扩大至284亿美元後，美国民主党总统参选人拜登称中美贸易协议是「失败」的。
杨威廉/张慈 (路透社、法新社)
8月9日，台湾将迎来自台美断交后访台层级最高的白宫内阁成员。美国卫生部长亚历克斯·阿扎尔的访台并且与台湾总统蔡英文的会见，是美台关系升温和华盛顿打台湾牌以钳中的又一体现。