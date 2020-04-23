睽违五年一家团圆 王全璋：盼弥补多年來的亏欠

(德国之声中文网) 中国着名维权律师王全璋在与妻儿分别将近五年之後，终於在周一 (4月27日) 晚间返回北京家中，与周日 (4月26日) 突因急性阑尾炎而短暂住院的妻子李文足与儿子团聚。社交媒体上广传一家三口相拥而泣的影片及展开笑颜的照片。
此前，李文足在王全璋准备获释前接受德国之声采访时曾表示，面对王全璋即将被释放，她心中充满了期待与激动。根据网上广传的视频，李文足在王全璋现身时，立即扑到王全璋怀中哭泣。後来一家三口也一起坐在沙发上相拥，并由友人替三人合影留念。
李文足急性阑尾炎住院
王全璋原先被当局告知，因判决中包含剥夺政治权利，所以他被迫在出狱後，留在山东省的济南市，无法返回北京与儿子跟妻子团聚。然而，李文足周日突然罹患急性阑尾炎，随即被送入医院治疗。王全璋听闻消息後，随即包车从济南打算前往北京探视李文足，但他却在半路遭警方拦截，带回济南。
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後来王全璋提出希望北上照料住院的李文足及儿子後，警方表示会向上级呈报。最後，王全璋在多名警察的陪同下，返回北京。李文足在周一深夜也透过推特发文説：「全璋于今晚7点51分回家了！感谢一直关注丶支持我们的各界人士！」
盼弥补对妻儿多年亏欠
王全璋周二上午接受德国之声专访时表示，对於能够与分离将近五年的妻儿团聚，他心中感到很舒畅，也感觉到一种「久违的真实」。他说：「毕竟我跟妻儿分离了将近五年的时间。在监狱中，我只能隔着玻璃，透过电话与他们通话。现在是五年来，我们全家第一次能聚在一起。」
而虽然他周日试图返回北京时，在半路被警察拦截，但王全璋表示，当他得知能从济南回到北京後，他过去几周一直压抑的心情，也感到一种释放。他告诉德国之声：「我感觉特别的期待。我在回北京的路上，还有心情看看周围风光及大自然的景色，这感觉特别好。跟我在济南时压抑的感觉相比，是完全不一样的。」
王全璋説，当济南警方答应让他回北京照料妻儿时，他所得到的消息是，往後他将成为济南与北京两地共管。他认为，既然北京当局也可以管我，他认为自己没必要返回山东。他向德国之声表示：「我希望能长期在北京。既然我现在因为隔离观察不能出门，所以我希望趁机享受人伦，陪陪孩子跟老婆，弥补一下这麽多年来对他们的亏欠。」
为争取丈夫获释及获得公正对待，李文足坚持抗争数年
然而，王全璋也指出，他目前仍处於被剥夺政治权利的状态，而当局也自行扩大对该法的解释，将剥夺的权利范围扩大至言论丶游行丶集会及出版。後来，当局更直接限制王全璋接受媒体采访，表示该权利始於言论权的一部分。
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王全璋説：「对於他们的说法，我感到非常的抵触但同时也谨慎的看待。我一直认为言论权不该属於政治权利，而是该属於基本人权。我从被释放後就开始跟他们沟通，但官方不断坚持接受采访是政治权利，他们不愿我接受采访。」
王全璋表示，也因为如此，他现在对外发言时，必须十分谨慎。他向德国之声表示：「我现在身处的环境，还是很多人会在公权力中夹带自己的私货，这件事让我难以接受。」即便如此，王全璋仍对各界过去五年多来的关心，表达了诚挚的感谢。他说，各界对他与家人的支持，协助他们一家度过艰难的时刻，也让他在被关押的过程中，能更安全与健康。他说：「我希望有更多媒体能关注因为维护中国基本人权及公民基本自由，而被关进冤狱的人权捍卫者及律师。」
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不止王全璋，盘点“709案”的律师们
王全璋——“709案最后一人”
2018年圣诞期间，被关押三年半的王全璋首次在天津第二中级人民法院受审。中国政府派出20多名警力封锁法院，并阻挡王全璋亲友前往听审。家住北京的王全璋妻子李文足也被禁止前往天津。在“709”系列案中，王全璋是最后一位在押待审的人。
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“709”系列案
“709”事件源于2015年5月，一名上访人士于黑龙江被民警开枪击毙，20多名声援的维权人士及律师先后被警方拘留，引发逾600名维权律师联署声援，中国政府遂于同年7月9日开始以该联署名单，大规模抓捕维权律师及维权人士。图为“709大抓捕” 系列纪录片宣传海报。
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锋锐律师事务所
中国政府在各地抓捕、约谈、控制了多名维权律师和公民社会活动人士。北京锋锐律师事务所首当其冲，被官媒新华社称为“重大犯罪团伙”，该律所的王宇、周世锋、王全璋及该所实习律师李姝云等多人都被以“颠覆国家政权罪”逮捕。
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王宇“电视认罪”
女律师王宇2016年因“涉嫌颠覆国家政权”罪名被批捕，同年获准取保候审。她曾代理曹顺利案、维吾尔学者伊力哈木案，以及为法轮功学员辩护。2016年，王宇在媒体上“认罪”，她感谢警方“保障各项权利”，认为自己过去言行犯错乃至犯罪。她还揭发同时被当局拘押的人权律师周世锋“炒作维权事件，抹黑中国”。王宇还表示不接受“特拉里奥国际人权奖”，该奖评审委员会在一份声明中说：“中国当局强迫王宇放弃这个奖项……来换得所谓的自由。”
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周世锋 “颠覆国家政权罪”
维权律师周世锋是2015年被捕的律师之一。他是中国知名的维权律师，曾代理过三鹿毒奶粉案、老作家铁流被控“非法经营罪”案、德国《时代周报》驻京记者助理张淼被控案等。2016年8月，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。
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江天勇被判两年监禁
中国“709”系列案、知名人权律师江天勇因“煽颠罪”被判两年监禁。江天勇案受到德方的特别关注。这位律师2015年曾在北京会见过默克尔总理，一年后，他又与时任德国联邦副总理、经济部长加布里尔见了面，他向两位德国政治家讲述了中国严峻的人权状况。在会晤加布里尔3周后，江天勇就被逮捕。图为江天勇2012年5月就陈光诚事件接受外媒采访。
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谢燕益 在监控下生活
北京维权律师谢燕益是“709大抓捕”中被捕者之一，他2015年7月起被关押一年半后获准保释，直到今年初正式解除保释。 虽然刑事案子结束，但却不代表真正的“恢复自由身”。跟大部分维权律师一样，回家后在24小时监控下生活。谢燕益的律师执照也被注销，接受德国之声采访时他透露，家中三个2岁到13岁的孩子今年被拒绝办理护照，理由是“危害国家安全”。
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709案最重量刑
网名为“超级低俗屠夫”的维权人士吴淦去年圣诞期间以“颠覆国家政权罪”被判8年。“709”系列案中，有多人被中国官方以“颠覆国家政权”或“煽动颠覆国家政权”判刑。到目前为止，吴淦被判八年的结果是所有“709大抓捕”受害者中量刑最重的一例。
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“他看上去老了20多岁”
去年，中国数名知名维权律师的妻子在美国出席国会听证会，律师谢阳和江天勇的妻子都出现在听证会的现场。李和平妻子王峭岭透过视频透露了丈夫的情况，她说自己的丈夫在被捕22个月后现返回家中，他看上去老了20多岁，"遭受了非常残忍和痛苦的折磨。"曾为法轮功学员做无罪辩护的维权律师李和平，去年4月底因“颠覆国家政权”罪名被判三年监禁，缓刑四年执行。
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辩护人也受到牵连
被迫失去执业资格的不只709被捕者，还有他们的辩护律师。文东海（见图）是“709”系列案中王宇的代表律师，今年5月遭湖南司法当局吊销执照，罪证是他代理法轮功案件的辩护词。维权律师余文生今年一月初也被捕，其被控罪名先是"妨碍公务罪"，之后更改为“颠覆煽动国家政权”。他曾为王全璋辩护。默克尔今年5月访华时曾与余文生的太太会面，表示声援。
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709案律师妻子集体剃发抗议
"709律师"家属，近年来也因频繁向当局施压，而屡屡遭到当局的软禁等打压措施。本月中旬，王全璋律师的妻子李文足、谢燕益的妻子原珊珊、李和平的妻子王峭岭和翟岩民的妻子刘二敏4名“709律师”妻子，在北京一处公园内公开剃光了所有头发，抗议中国司法当局“非法办案”。她们在公开剃发之后，还一同前往最高人民法院，在门口呼喊“我可以无发，你不能无法”的口号。
作者: 德国之声 中文网