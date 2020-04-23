睽违五年一家团圆 王全璋：盼弥补多年來的亏欠

(德国之声中文网) 中国着名维权律师王全璋在与妻儿分别将近五年之後，终於在周一 (4月27日) 晚间返回北京家中，与周日 (4月26日) 突因急性阑尾炎而短暂住院的妻子李文足与儿子团聚。社交媒体上广传一家三口相拥而泣的影片及展开笑颜的照片。

此前，李文足在王全璋准备获释前接受德国之声采访时曾表示，面对王全璋即将被释放，她心中充满了期待与激动。根据网上广传的视频，李文足在王全璋现身时，立即扑到王全璋怀中哭泣。後来一家三口也一起坐在沙发上相拥，并由友人替三人合影留念。

李文足急性阑尾炎住院

王全璋原先被当局告知，因判决中包含剥夺政治权利，所以他被迫在出狱後，留在山东省的济南市，无法返回北京与儿子跟妻子团聚。然而，李文足周日突然罹患急性阑尾炎，随即被送入医院治疗。王全璋听闻消息後，随即包车从济南打算前往北京探视李文足，但他却在半路遭警方拦截，带回济南。

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後来王全璋提出希望北上照料住院的李文足及儿子後，警方表示会向上级呈报。最後，王全璋在多名警察的陪同下，返回北京。李文足在周一深夜也透过推特发文説：「全璋于今晚7点51分回家了！感谢一直关注丶支持我们的各界人士！」

盼弥补对妻儿多年亏欠

王全璋周二上午接受德国之声专访时表示，对於能够与分离将近五年的妻儿团聚，他心中感到很舒畅，也感觉到一种「久违的真实」。他说：「毕竟我跟妻儿分离了将近五年的时间。在监狱中，我只能隔着玻璃，透过电话与他们通话。现在是五年来，我们全家第一次能聚在一起。」

而虽然他周日试图返回北京时，在半路被警察拦截，但王全璋表示，当他得知能从济南回到北京後，他过去几周一直压抑的心情，也感到一种释放。他告诉德国之声：「我感觉特别的期待。我在回北京的路上，还有心情看看周围风光及大自然的景色，这感觉特别好。跟我在济南时压抑的感觉相比，是完全不一样的。」

王全璋説，当济南警方答应让他回北京照料妻儿时，他所得到的消息是，往後他将成为济南与北京两地共管。他认为，既然北京当局也可以管我，他认为自己没必要返回山东。他向德国之声表示：「我希望能长期在北京。既然我现在因为隔离观察不能出门，所以我希望趁机享受人伦，陪陪孩子跟老婆，弥补一下这麽多年来对他们的亏欠。」

然而，王全璋也指出，他目前仍处於被剥夺政治权利的状态，而当局也自行扩大对该法的解释，将剥夺的权利范围扩大至言论丶游行丶集会及出版。後来，当局更直接限制王全璋接受媒体采访，表示该权利始於言论权的一部分。

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王全璋説：「对於他们的说法，我感到非常的抵触但同时也谨慎的看待。我一直认为言论权不该属於政治权利，而是该属於基本人权。我从被释放後就开始跟他们沟通，但官方不断坚持接受采访是政治权利，他们不愿我接受采访。」

王全璋表示，也因为如此，他现在对外发言时，必须十分谨慎。他向德国之声表示：「我现在身处的环境，还是很多人会在公权力中夹带自己的私货，这件事让我难以接受。」即便如此，王全璋仍对各界过去五年多来的关心，表达了诚挚的感谢。他说，各界对他与家人的支持，协助他们一家度过艰难的时刻，也让他在被关押的过程中，能更安全与健康。他说：「我希望有更多媒体能关注因为维护中国基本人权及公民基本自由，而被关进冤狱的人权捍卫者及律师。」