着眼金融市场 德中达成合作共识

（德国之声中文网）第二次高级别中德财金对话在北京钓鱼台国宾馆举行。中国政府副总理刘鹤首先向德国社民党籍财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）表示了欢迎，并谈到中德双边关系的深入发展。德国联邦财政部长朔尔茨向刘鹤副总理的问候表示了感谢，同时也强调了不断密切的中德双边关系。他说："中国是德国的一个重要合作伙伴，而德国则是中国在欧盟的最大贸易伙伴。作为贸易合作伙伴，双方在全球范围内建立了广泛的联络。"财金对话论坛表明，两国定期举行政府级磋商是非常明智的做法。第一次双边财金对话于2015年举行。

现在则到了具体落实阶段，最好的办法是在政府层面达成协议。例如德国金融机构和中国银监会今后应在规范银行管理条例方面加强合作，在股票交易方面，中德双方也将密切合作。德国的目标是让德国银行和保险业能够进入中国的金融市场，同时中国和德国以及欧洲国家的公司也都享有同等的待遇。然而，中国的金融市场处于国家资本主义的体制之下，中国的企业也在很大程度上受到国家的控制。因此德国的目标能否实现还是个疑问。

除了继续发展良好的双边关系之外，联邦外长朔尔茨还想推动多边合作。朔尔茨说："例如我们正在努力，争取进一步解决关税问题，尤其是对非洲的债务输出问题。"

朔尔茨希望中国继续向所谓的"巴黎俱乐部"靠拢。该俱乐部的成员包括全球最重要的几个债权国。其目标是在欠债国无力偿还债务时，共同寻求切实可行的解决的办法。因为未来中国提供的建筑贷款很有可能让非洲国家陷入债务危机。

中国副总理刘鹤不仅负责中国的经济政策，同时也是中美贸易谈判的中方首席谈判代表。1月底，他将前往华盛顿进行为期2天的访问，为最近几个月来的中美贸易纠纷寻求解决的办法。两国之间的贸易纠纷严重影响了中国的经济，这也是中国积极寻找其他贸易伙伴的原因。德国联邦外长朔尔茨认为，这一次中国似乎真的要认真考虑其市场开放问题了。