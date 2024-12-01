着眼洛比托铁路走廊 拜登任内首次访非

美国总统拜登本周日（12月1日）启程前往安哥拉，兑现任内访问非洲的承诺。他此行将聚焦美国支持的连接刚果共和国与赞比亚、最终通向安哥拉洛比托港的铁路工程。该铁路旨在将非洲的关键矿产资源输送到西方市场，从而打破中国对这些资源的控制。

（德国之声中文网）刚果民主共和国和赞比亚矿产资源丰富。刚果民主共和国是世界上第五大铜生产国，钴产量占全球总产量的60%以上。赞比亚是世界第四大产铜国，钴储量居非洲第二。两国的其他有色金属，如铅、锌等也蕴藏丰富。这些矿产是电池和其他电子产品的关键成分。

相当长时间以来，中国在刚果民主共和国的矿产开发中扮演着重要角色。2020年底，洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购了刚果民主共和国的基桑富钴矿。今年5月，中国又和刚果民主共和国更新了矿产换基础设施的协议。据美国国会的一份报告，刚果民主共和国80%的铜矿由中国公司运营。中国负责开采该国85%的稀土矿，76%的钴矿。此外，中国还积极推动坦赞铁路的复兴，以进一步推动赞比亚的矿产外运。今年9月，中国国家主席习近平同来华出席中非合作论坛北京峰会的坦桑尼亚总统哈桑、赞比亚总统希奇莱马共同见证签署《坦赞铁路激活项目谅解备忘录》。

美国推动洛比托走廊项目

中国在非洲的这些项目越来越引起华盛顿方面对北京在国际市场控制这些重要资源的担忧。为打破中国的控制，美国近年来加快推动安哥拉和赞比亚之间铁路系统的重建，支持连接刚果民主共和国、赞比亚和安哥拉的铁路线的建设。 2023年10月，美国、欧盟、安哥拉、刚果、赞比亚以及非洲开发银行、非洲金融公司签署七方谅解备忘录，支持开发洛比托走廊和新的赞比亚-洛比托铁路线。该项目也得到了全球大宗商品交易商托克集团、葡萄牙建筑集团Mota-Engil和铁路运营商Vecturis 的支持。美国发展金融公司提供了5.5亿美元贷款。该项目尚未确定完工日期。第一阶段是将地处大西洋、具有120年历史的安哥拉"洛比托港"同刚果民主共和国相连，并在第二阶段连接赞比亚。

位于刚果民主共和国东南部的腾克丰古鲁梅铜钴矿区（Tenke Fungurume）是世界上最大的铜钴矿之一 图像来源: EMMET LIVINGSTONE/AFP/Getty Images

直到最近还担任拜登政府非洲首席顾问的贾德·德弗蒙特 (Judd Devermont) 表示，刚果民主共和国希望实现采矿合作伙伴多元化，"他们不希望看到整个采矿业被中国主导"。美国方面认为，洛比托走廊将降低运输成本、开放可耕农业用地，推动经济增长。

拜登访问安哥拉标志着一个历史转变

拜登将于下周一上午降落在西非佛得角，在那里作短暂停留并与该国总统会面。之后，他将飞往安哥拉。在为期两天的访问中，拜登将参观首都罗安达的国家奴隶博物馆，并于周三访问洛比托港。

拜登的访问反映了美国与安哥拉关系在一段血腥而复杂的历史后的转变。1975年到2002年的27年间，美国和前苏联在安哥拉内战中分别支持敌对双方。1993年华盛顿与安哥拉建交时，离安哥拉独立已过去了近二十年。

安哥拉长期以来一直与中国和俄罗斯保持着密切的关系，但最近却与西方走得更近。安哥拉官员表示，他们愿意与任何能够推进其经济增长的伙伴合作，刺激在一系列领域的投资。尽管中国仍然是非洲大陆最大的合作伙伴，但中国对非洲国家提供的资金在2022年下降到不足10亿美元（约9.046亿欧元），是近20年来的最低金额。而安哥拉欠中方的债务已占其所有外债的40%左右，约为170亿美元。

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拜登的非洲之行正值他总统任期的最后时日。这次访问原定于十月进行，但由于美国遭遇飓风而推迟。据两名曾在上届特朗普政府任职的官员称，特朗普可能会支持洛比托铁路走廊，并在重返白宫后继续与安哥拉保持密切合作。上届特朗普政府驻非洲高级特使蒂博尔·纳吉 (Tibor Nagy) 表示，特朗普对非洲可能有两个主要担忧。第一是与中国和俄罗斯的竞争，第二就是如何获取关键矿产。

（路透社等）

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