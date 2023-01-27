着眼与中国竞争，印度国防预算大增13%

（德国之声中文网）印度周三（2月1日）宣布将其年度国防预算提高13%，以应对日益强硬的地缘政治竞争对手中国，两国在边界地区关系紧张，过去曾多次爆发冲突。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，印度是世界第三大军费开支国。印度财政部长希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在国会宣布预算时表示，印度政府国防开支将增至730亿美元，增幅为13%。

印中两国是全球人口最多的国家，因为边界、贸易及科技等争端而关系紧张。自从2020年在边界拉达克地区（Ladakh）与中国爆发军事冲突以后，印度一直试图与中国的供应链脱钩。

印度总理莫迪领导的政府一直在加强军队建设，包括其边境防御和军备工业，拥有自己的核动力潜艇，并在去年推出了第一艘国产航母。

印度第一艘国产航母2022年建成

印度的大部分武器进口仍依赖于长期合作伙伴俄罗斯，其他供应商包括美国、法国和以色列。希塔拉曼告诉国会，政府致力于促进军事装备的自力更生。她说，这方面的国内采购将增加10个百分点，达到68%。

国防部长辛格（Rajnath Singh）在推特上说，国防拨款占政府总预算的13%以上。

印度与美国、日本及澳大利亚共同组建了"四方安全对话"（Quad）联盟。该团体日益担忧中国的军事及经济影响力。

今年1月，印度与日本进行了首次联合战斗机演习。这两个中国的邻国强化国防和安全方面的合作关系。

（法新社）

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