“眼镜”儿童激增 2050年亚洲近视率将达69%

青少年近视是一个全球普遍情况。根据一项研究显示，未来近视的青少年人数可能会大幅增加。科学家预测，到2050年，亚洲地区的近视率将达到69%。

（德国之声中文网）全球大约每三个青少年中就有一人有近视，而且这一现象正快速增长。据中国一个研究团队在《英国眼科杂志》上发表的文章称，到2050年，近视的儿童和青少年人数预计将增加到超过7.4亿，相当于全球约40%的5岁以上儿童和青少年近视。

孩子，你近视了吗？

广州中山大学教授陈亚军及其团队对50个国家的调查和政府报告进行了分析，预测结果基于超过540万名5至19岁儿童和青少年的数据，其中超过190万人患有近视。

电子产品的使用会增加孩子近视的风险 图像来源: Tang Wenhao/Xinhua/picture alliance

虽然近视的成因可能与遗传有关，但专家认为，多年来近视急剧增加主要与行为改变有关，例如长时间待在室内和长时间看萤幕。

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年龄与性别差异

根据研究，近视率在1990年至2023年间大幅上升。虽然1990年至2010年间近视儿童和青少年的比例大致稳定在24%至25%，但随后的增长速度开始加快。2023年，36%的儿童和青少年罹患近视。研究指出，女生比男生更容易近视，原因是女孩子在户外活动的时间渐少。此外，接受更长学校教育、生活在城市中的人口也更容易近视。

全球挑战

研究指出，未来近视可能成为一个“全球健康负担”。中低收入国家的增长幅度预计将高于高收入国家。科学家预测，到2050年，亚洲儿童和青少年的近视率将达到69%。这可能与亚洲小孩入学年龄较早等因素有关。

在中国的高中生当中，近视的学生越来越多 图像来源: CFOTO/picture alliance

1990年至2023年间，儿童和青少年近视最为普遍的国家包括日本（近86%）和韩国（74%）。俄罗斯（46%）、新加坡（44%）和中国（41%）的近视率也较高。而在非洲的一些国家如乌干达和布基纳法索，近视率约为1.3%。在巴拉圭，儿童和青少年的近视率甚至低于1%。

（德新社)

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