眼看A股3000点快失守 中国当局祭出大招

（德国之声中文网）中国财政部和税务总局在周日（8月27日）联合发布《关于减半征收证券交易印花税的公告》。公告说，“为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收”。

路透社在周五就已经独家报道称，中国即将大幅削减印花税以提振股市。这是中国在经济复苏乏力之际为提振陷入困境的市场所做的最新尝试。

在过去一周，中国股市一再震荡走低，三大指数均创年内新低。沪指在周五（8月25日）下探至3053点。

这让不少投资者感叹，3000点怕是快要失守了。对于很多股民而言，3000点是一个重要关口。在过去十几年里，A股曾经多次回落至该区间。中国财经媒体“经济观察网”近日直接以“3000点保卫战！”为标题发文。

《北京商报》则于周五刊文，劝股民“别太在意3000点得失”。不过从网络评论来看，很多网民并不买账，表示这明显是在给继续下跌“做心理建设“。一位网友写道：“这种论调是典型的躺平，有点死猪不怕开水烫的悲壮。”

中国当局推出“重磅利好”政策

股市的接连下跌、市场信心的缺失，中国当局显然也看在眼里，在周日宣布了下调印花税的措施。

根据中国官方资料，印花税“是对经济活动中书立应税凭证、进行证券交易行为所征收的一种税，因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名”。 普遍认为，下调印花税对于股市明显是利好。

中国媒体《政权时报》在周日将该政策称为“重磅利好”。还有网友将其称之为“史诗级利好”。

不少财经类博主也指出，当局还提出“收紧IPO节奏”、 “上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红等不得减持股份”等利好措施，这些也是“大招”，是一套组合拳。

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只能短期提振市场？

与此同时，也有一些业内人士认为，该政策只能短期提振市场。

例如，上海的基金经理谢晨（音）对路透社说，“这样的政策可能会在短期内提振市场，但长期来看不会有太大影响”，表示市场反弹可能只能持续两三天，甚至更短。

“经济观察网”此前“3000点保卫战！”的文章也提到:“对经济基本面预期的好转和对资本市场信心的恢复才是市场走出底部的主要驱动力。”

路透社报道指出，中国股市是世界第二大股市，中国领导人上月底曾誓言重振股市。中国当局目前已经采取了一系列措施，但投资者要求拿出更强有力的政策，包括大规模的政府支出。

周日中国官方公布的经济数据显示，由于需求疲软挤压了企业的利润，中国工业利润连续第七个月下滑，这是中国经济疲软的最新迹象。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



（综合报道）

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