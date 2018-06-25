真正的儿童英雄“长袜子皮皮”

（德国之声中文网）女作家林格伦（Astrid Lindgren）在小女儿卡琳的病床边创作了“长袜子皮皮”（Pippi Langstrumpf）的故事。1945年，这本儿童畅销书在瑞典首次出版发行。迄今，皮皮故事的总发行量超过6600万册。仅在瑞典，就被改编拍摄了40多部电影，有7人扮演过片中皮皮的角色。除此之外，还拍摄了多部电视连续剧。

现在，书中的主人翁，那个满头红发、小辫翘向两边、脸上布满雀斑的小姑娘"长袜子皮皮"75岁了。

小姑娘"皮皮"穿着颜色不一样的长袜子，自己缝制的连衣裙。她的母亲是一个天使，父亲是南海一个海岛上的国王，工作极其繁忙。小姑娘皮皮独自一人同猴子尼尔森先生和名叫"小老头"的马生活在一起。自从皮皮住进了"乱糟糟别墅"，尼尔森和"小老头"便不再感觉生活无聊。它们和皮皮尽情玩耍，一起捉迷藏。

"解放"型的主人翁

德国明斯特大学心理学教授格贝特（Alfred Gebert）分析说，"长袜子皮皮是一个真正的儿童英雄，""尤其是女孩子都愿意以她为榜样。"毕竟皮皮强大、放肆、也乐于助人。她独居一栋大房子，不需要去上学，尽管如此，她想要什么就有什么。皮皮一人生活的很自在，至少她的朋友在她的生活中扮演了重要的角色。

格贝特说，书中主人翁非常解放。他估计，"将长袜子皮皮视为儿童英雄者，在将来的职业生涯中可能比男人做的更好，可以为朋友做任何事情。"

自由柏林大学的发展心理学教授舍特豪尔（Herbert Scheithauer）也持类似看法。他认为儿童读物对儿童心理发展产生的作用不可低估。他说："长袜子皮皮体现的是守规与违规、人性的强与弱和友谊。"

生活的模式

皮皮体现了儿童对自己生活的所有希望：自决，冒险和超人的力气。法兰克福的儿童心理学家吕特格（Svenja Lüthge）说："儿童需要像长袜子皮皮这样的英雄。"有点乱来的皮皮具有为不自信儿童鼓气的能力。

他说："皮皮提供了一个生活的模式。她与成人势均力敌，甚至敢恶作剧捉弄老师，赶走警察。"同时，皮皮又有着很强的正义感，好替弱者打抱不平。对于孩子们来说，她是一个理想的偶像样。"

皮皮是林格伦笔下的一个最不切实际的人物之一，孩子们是否会对此感到困惑？汉诺威儿童心理学家贝格曼（Wolfgang Bergmann）认为不仅不会，而且恰恰相反。他说："儿童喜欢他们的英雄的超自然性格。哈利·波特一书就体现了这一点。"书的作者通过梦幻般的故事激发其小读者的自我理想，而不是小心翼翼地将他们引人现实世界。

皮皮是否有未来？

贝格曼是畅销书"信息时代的教育"一书的作者。他知道，今天的城市儿童远离皮皮故事中的生活。贝格曼说："这就是为什么我怀疑是否还会有皮皮的下一代读者的原因。"贝格曼担心，对皮皮的热情将逐渐降温。

著名儿童文学作家林格伦创作了长袜子皮皮的故事

但是他的同事吕特格则持乐观态度。她认为，"林格伦描写的是一个很少有人能够经历的非常特别的孩童时代，如今大多数儿童都不能再尽情地向往自由。因此，能将他们带入这个美好的梦幻世界就太好了。"

吕特格希望10年、20年甚至30年之后，皮皮仍受儿童喜欢。她说："当然，这要靠我们做父母的将我们对林格伦世界的爱一代代传下去。"从儿童心理的角度来看，我们建议这是一定要做的。"长袜子皮皮代表亲情，友情和勇气，它表明你采取了行动，有勇气克服困难。这就是我们应该教给孩子的东西......"。

林格伦1907年11月14日出生瑞典。她的儿童读物获得无数个奖项，其中包括诺贝尔可替代奖和德国书商和平奖。2002年1月28日在斯德哥尔摩逝世，享年94岁。